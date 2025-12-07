獨立樂團主唱遭控性侵！團隊火速發聲「永久除名」 本人致歉了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台灣樂團「離岸流」今年8月才剛舉行完五週年巡迴演唱會，未料主唱兼吉他手吳仕群卻遭指控性侵，對此，團隊火速宣布取消其團籍並永久除名，並強調「不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為」，而吳仕群本人也發聲致歉了。

台灣樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群遭指控性侵。（圖／離岸流 IG）

「離岸流」5日透過官方社群發布聲明，因內部收到關於前團員「吳仕群」的嚴重指控內容，涉及其在與他人發展關係時，疑似未取得對方明確、積極且有效的同意。經過會議討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，最終決議永久除名，並強調團隊秉持零容忍的原則，不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為。

吳仕群6日也在IG發文致歉。（圖／吳仕群 IG）

吳仕群6日也在IG發文寫下：「因在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉。我會深刻反省，並且確保未來在任何情況下都以尊重與清楚的溝通為前提。這是我在尊重與界線上的重大疏失，在此跟對方表達最深切且鄭重的歉意。」

以下為離岸流聲明全文：

本團於內部收到關於前團員 吳仕群 的嚴重指控

內容涉及其在與他人發展關係時，疑似未取得對方明確、積極且有效的同意。此類指控與本團始終堅守的安全、尊重與界線價值嚴重相悖，性質重大，本團高度重視。

經本團會議充分討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，本團決議：

自即日起，吳仕群永久除名，取消其團籍及所有相關身分，本團與其不再具有任何關係。

本團將持續秉持零容忍的原則，不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為，並呼籲所有成員共同維護安全、尊重與信任的環境。

凱鴻 源鑫 小犬 跟大家誠摯的道歉 離岸流讓你們失望了

以上

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

