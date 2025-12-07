獨立樂團「離岸流」主唱爆性侵！發全黑道歉文認了 秒遭團隊永久除名

來自高雄的台灣獨立樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群，近期遭一名女子控訴涉嫌性侵，吳仕群5日在社群平台上PO出全黑文認了「在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係」，而他所屬樂團也立即發聲明，宣布將他永久除名，取消其團籍及所有相關身分，切割關係。

獨立樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群，近期遭一名女子控訴涉嫌性侵。（圖／翻攝IG mr.wu_0109）

吳仕群在被爆出涉嫌性侵後，先是在4日於社群平台threads上表示，自己因為一些個人因素，犯了錯，即日起將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，並感謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家。但整篇文未有任何道歉的舉動，引發網友不滿，紛紛在留言處痛批，「年度最爛道歉文」、「啊你是在謝謝什麼 不應該道歉嗎」、「不是犯了錯，是犯了罪，雲淡風輕的態度非常噁心」、「笑死這個道歉有夠隨便」。

吳仕群在被爆出涉嫌性侵後，先是於threads上發聲，慘遭網友怒轟。（圖／翻攝threads mr.wu_0109）

事隔一日後，吳仕群又再度於個人Instagram上發出全黑圖道歉文，寫下「因在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉。我會深刻反省，並且確保未來在任何情況下都以尊重與清楚的溝通為前提。」並表示這是他在尊重與界線上的重大疏失，向受害者道歉。

吳仕群5日再度發出全黑文認了在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係。（圖／翻攝IG mr.wu_0109）

而他所屬樂團「離岸流」也發出聲明表示，經團隊會議充分討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，「決議自即日起，吳仕群永久除名，取消其團籍及所有相關身分，本團與其不再具有任何關係。」強調團隊將持續秉持零容忍的原則，不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為，並呼籲所有成員共同維護安全、尊重與信任的環境，也向樂迷們獻上誠摯的道歉。

「離岸流」發聲表示，即日起將吳仕群永久除名。（圖／翻攝IG mr.wu_0109）

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

