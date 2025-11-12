獨立筒床墊標示彈簧數741顆！實際僅351顆 這家業者挨罰

蓓爾國際網站銷售「石墨烯獨立筒床墊」，其床墊標示彈簧數量與事實不符，遭公平會開罰。資料照



公平會今日（11/12）委員會議通過，蓓爾國際網站銷售「石墨烯獨立筒床墊」，於商品資訊標示「內材質:741顆線徑1.8mm中鋼直列式獨立筒」，惟實際彈簧數量僅351顆，違反公平交易法對於不實廣告之規定，處新臺幣5萬元罰鍰。

公平會表示，獨立筒床墊之彈簧數量多寡，影響床墊之支撐性、舒適性、耐用性，係具有招徠效果且足以影響交易決定之重要事項。

蓓爾國際於「石墨烯獨立筒床墊」商品資訊標示741顆彈簧，給予廣告受眾之認知為該床墊品質優於彈簧數量較少床墊之印象，然而其實際彈簧數量僅有351顆，業已違反公平交易法第21條第1項對於不實廣告之規定。

廣告 廣告

公平會呼籲，事業刊載廣告前應確認廣告內容的真實性與正確性，以免誤踩廣告不實的地雷。

更多太報報導

網詐通報查詢網3.0上線 納入地方政府和第三方聯防機構情資來源

藍白聯手封殺NCC人事！4提名人遭否決 NCC：仍有431件審議案尚待委員會決議

遠傳子公司新世紀資通收購思納捷 公平會：無限制競爭疑慮、不禁止結合