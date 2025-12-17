獨立董事協會：AI最大挑戰不是技術而是治理

（中央社記者潘智義台北17日電）中華獨立董事協會理事長駱秉寬今天指出，人工智慧（AI）在金融業的應用全面展開，從客服、理財聊天機器人、信用評分、風險管理到詐騙偵測，AI已經深度參與金融服務的每一個環節；但AI真正最大的挑戰，不是技術，而是治理與風險管理。

中華獨立董事獨協會今天舉行「2025董事會治理高峰論壇」，駱秉寬表示，國際上有值得董事會警惕的案例，例如2019年蘋果與高盛合作推出Apple Card，因不透明的AI信用評估模型，爆發性別歧視爭議，夫妻一起報稅，信用評等卻相差20倍。因此建議董事會或風險管理委員會負責AI監督，或有具AI專業的董事，甚至直接設立AI倫理委員會。

他說，AI在今年快速發展，台灣上市櫃公司總市值已經約新台幣100兆元，超過3兆美元的市場，晉升為全球前10大資本市場的第8名。這代表AI對台灣資本市場的影響，已經不是「未來式」，而是「現在進行式」。

他認為，無法確定AI股價會不會泡沫，但是AI的本身發展與進步，絕不會是泡沫。在這股AI浪潮之下，董事會成員如何扮演好AI治理者的角色，如何監督、如何提問、如何做出關鍵判斷，已成為當今資本市場最重要的治理課題之一。（編輯：張良知）1141217