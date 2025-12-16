獨立藝術空間檔案計畫講座明登場 回顧當代藝術史研究現況

記者劉昕翊／綜合報導

今年文化部攜手亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive, AAA）、臺灣當代文化實驗場（C-LAB）正式啟動第2期「臺灣獨立藝術空間檔案計畫」合作，日前舉辦首場活動獲得民眾熱情響應，接續將於明（17）日在國立臺北藝術大學美術系舉辦「當代藝術檔案的保存與再詮釋：亞洲藝術文獻庫的方法學」講座，邀請大眾踴躍參與。

文化部自2022年起與亞洲藝術文獻庫、臺灣當代文化實驗場共同合作「臺灣獨立藝術空間檔案計畫」，系統性整理及保存臺灣重要獨立藝術空間的重要文獻，並於AAA官網開放全球研究運用。今年邁入第2期，至2027年將聚焦更多重要藝術空間，策劃多元公共活動，首場已於日前由C-LAB與文心藝術基金會合作，在王大閎書軒辦理「從建築師的日常出發」工作坊拉開序幕，帶領民眾認識居家檔案保存、清潔與基礎數位化方法，並實際操作文件翻拍臺等各項工具。

「當代藝術檔案的保存與再詮釋：亞洲藝術文獻庫的方法學」講座於明日登場，特邀AAA研究及檔案總監翁子健來臺主講，介紹AAA的核心方法論及其長期在臺灣的研究與建檔經驗，並回顧臺灣當代藝術史研究現況與相關檔案資源，同時透過實際案例，引導觀眾從檔案「管理者」與「使用者」的不同角度，探討檔案如何延伸至研究、創作與策展實踐。

文化部表示，藝術檔案不僅是研究的重要基礎，更是連結個人記憶、社會經驗與文化發展的關鍵媒介，未來的推廣活動，將持續深化與在地機構、檔案工作者及藝術社群的連結，擴大藝術檔案在公共領域的應用與討論，並透過與國際專業機構與國內實驗性藝術場域的長期合作，將成果推向國際研究與公眾視野。

〈當代藝術檔案的保存與再詮釋：亞洲藝術文獻庫的方法學〉講座明（17）日在國立臺北藝術大學推出，邀請AAA研究及檔案總監翁子健來臺主講。（北藝大美術學院提供）

「臺灣獨立藝術空間檔案計畫2025-2027」首場活動〈從建築師的日常出發：生活檔案〉，帶領民眾認識居家檔案保存、清潔與基礎數位化方法。（C-LAB提供）