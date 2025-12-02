獨立記者杜斌第三次遭拘押

（德國之聲中文網）本周二（12月2日），杜斌的妹妹杜繼榮向德國之聲表示：“（10月）15號晚上還是夜裡，警察上門把他帶走了。他現在在順義看守所，已經超過40天了，現在屬於批捕了。”據了解，罪名是尋釁滋事。

早在2013年，獨立記者杜斌就曾遭羈押，並引發國際關注。德國之聲當時報道，他被北京警方以“尋釁滋事”為理由關押了37天之後，有條件獲釋，“取保候審”。

生於1972年的杜斌是自由作家、獨立紀錄片制作人，曾任《紐約時報》簽約攝影師。他長期跟蹤拍攝上訪者的生存與抗爭，出版了若干書籍及影像作品。杜斌也曾在舊書市場搜集大量散落在中國民間的“六四”資料。自2011年以來，中國外交部拒絕簽發他為《紐約時報》工作的許可文件。

2013年，杜斌發行紀錄片《小鬼頭上的女人》，揭露遼寧省馬三家女子勞教所酷刑內幕。同年，杜斌還在香港出版了他編著的《天安門屠殺》一書，這是第一本由身處中國內地人士編著的有關“六四”真相的書。

據《紐約時報》報道，2017年，杜斌在台灣出版了一本有關“長春圍城”的歷史記錄。2020年，杜斌再因“尋釁滋事”被拘留，逾月後獲釋。當時他正計劃在台灣出版另一本有關列寧的共產主義實驗中更邪惡一面的書。

2013年杜斌獲釋後，曾接受德國之聲采訪，他表示羈押期間被警方審訊十多次，被反復問及拍攝記錄片及出版書籍的動機和經過。警方稱杜斌在網上"傳播謠言"，但杜斌認為，他所拍攝的記錄片中反映遼寧省馬三家女子勞教所的酷刑及虐待勞教人員的情況均是事實，他所編著的《天安門屠殺》更是基於已出版的各種資料，包括中共編寫的宣傳材料及趙紫陽、李鵬等人的回憶錄，是對歷史真相的重新聚焦。當時他的律師亦對他表示，“尋釁滋事”罪名根本不能成立。警方對他的拘押是基於他出版批評政府的影像和書籍，實質是一種言論罪。

維權網報道說，因關注人權受難者，杜斌被人們譽為人權領域的“戰地記者”。

