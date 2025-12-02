獨立記者杜斌第三次遭拘押
（德國之聲中文網）本周二（12月2日），杜斌的妹妹杜繼榮向德國之聲表示：“（10月）15號晚上還是夜裡，警察上門把他帶走了。他現在在順義看守所，已經超過40天了，現在屬於批捕了。”據了解，罪名是尋釁滋事。
早在2013年，獨立記者杜斌就曾遭羈押，並引發國際關注。德國之聲當時報道，他被北京警方以“尋釁滋事”為理由關押了37天之後，有條件獲釋，“取保候審”。
生於1972年的杜斌是自由作家、獨立紀錄片制作人，曾任《紐約時報》簽約攝影師。他長期跟蹤拍攝上訪者的生存與抗爭，出版了若干書籍及影像作品。杜斌也曾在舊書市場搜集大量散落在中國民間的“六四”資料。自2011年以來，中國外交部拒絕簽發他為《紐約時報》工作的許可文件。
2013年，杜斌發行紀錄片《小鬼頭上的女人》，揭露遼寧省馬三家女子勞教所酷刑內幕。同年，杜斌還在香港出版了他編著的《天安門屠殺》一書，這是第一本由身處中國內地人士編著的有關“六四”真相的書。
據《紐約時報》報道，2017年，杜斌在台灣出版了一本有關“長春圍城”的歷史記錄。2020年，杜斌再因“尋釁滋事”被拘留，逾月後獲釋。當時他正計劃在台灣出版另一本有關列寧的共產主義實驗中更邪惡一面的書。
2013年杜斌獲釋後，曾接受德國之聲采訪，他表示羈押期間被警方審訊十多次，被反復問及拍攝記錄片及出版書籍的動機和經過。警方稱杜斌在網上"傳播謠言"，但杜斌認為，他所拍攝的記錄片中反映遼寧省馬三家女子勞教所的酷刑及虐待勞教人員的情況均是事實，他所編著的《天安門屠殺》更是基於已出版的各種資料，包括中共編寫的宣傳材料及趙紫陽、李鵬等人的回憶錄，是對歷史真相的重新聚焦。當時他的律師亦對他表示，“尋釁滋事”罪名根本不能成立。警方對他的拘押是基於他出版批評政府的影像和書籍，實質是一種言論罪。
維權網報道說，因關注人權受難者，杜斌被人們譽為人權領域的“戰地記者”。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
拿Faker人生寫19禁成人小說？韓國作品影射「五冠王」慘遭炎上緊急下架停售！
2025《英雄聯盟》世界賽落幕，今年由 T1 戰隊拿下第 5 個世界冠軍，也是傳奇選手 Faker（李相赫）的第 5 冠，因此目前任何消息在各大社群的討論度都非常高。然而最進一部連載中的網路成人 BL 小說，卻因為一名主角設定和 Faker 的經歷太過相似，導致該作品最終宣停止連載並下架，作者也向 Faker 的粉絲們道歉。 根據外媒 insight 的報導，在韓國電子書平台 Ridi 上，一部成人 BL（Boys' Love）網路小說《미친개가 호랑이를 잡는다》引起了爭議。這部由作家 이은규 創作的小說，這部小說中的主角「Tiger」（타이거）被設定為曾獲得 5 次世界冠軍的傳奇選手，擁有「不敗司令官」等稱號，這和 Faker 的「不死大魔王」稱號和當年的奪冠紀錄重疊。 更讓絲無法接受的是，書中詳細描寫了主角的奪冠時間軸：10 年前二連霸後挑戰三連霸失敗，10 年後再次挑戰並成功，這與 Faker 在 2015-2016 年連霸、2017 年失利，隨後在最近達成三連霸的生涯軌跡如出一轍。同時，小說還寫到主角因為受傷缺席導致隊伍戰績慘烈，被認為是影射 Faker 2023 年手受傷事件，以及隊伍陣容維持 3 年的設定，這些太具體的細節被指控根本是「拿著 Faker 的人生劇本寫成人小說」，引發了 Faker 粉絲強烈不滿，批評是嚴重侵犯了選手的形象權。 面對大量的批評，作者最初解釋這些設定純屬巧合，並表示創作時沒想到現實中的隊伍真的會達成 3 霸，3 連霸的設定時間是在今年 7 到 8 月加入，不知道這獨一無二的紀錄會對應到特定選手，承諾會進行修改。然而，隨著輿論延燒，作者隨後公開了第二次聲明，承認自己思慮不周，最終作者坦言，由於設定過於雷同，讀者已經無法把角色與現實人物切割，為避免對選手造成進一步傷害，決定承擔道德上的責任，宣布永久停止販售該小說，不會在修改後重新上架，風波才暫時平息。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 332
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 100
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 56
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 117
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 68
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 39
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 59
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 21
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 12 小時前 ・ 4
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 21
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 66
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7