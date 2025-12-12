獨立遊戲擊敗3A！《光與影：33號遠征隊》橫掃TGA 2025 獲年度最佳遊戲等9項大獎

《光與影：33號遠征隊》在TGA 2025拿下創紀錄的9項大獎。圖／翻攝自Steam

2025年遊戲大獎（The Game Awards, TGA）頒獎典禮於洛杉磯Peacock Theater盛大舉行，法國獨立遊戲工作室Sandfall Interactive開發的RPG大作《光與影：33號遠征隊（Clair Obscur: Expedition 33）》成為最大贏家。該作不僅奪下最高榮譽「年度最佳遊戲（Game of the Year）」，更橫掃另外8項大獎，創下單一遊戲在TGA歷史上的輝煌紀錄，顯示獨立遊戲在與高預算3A大作的競爭中已可分庭抗禮。

廣告 廣告

《光與影：33號遠征隊》在典禮前便以TGA史上獲提名最多遊戲的姿態備受矚目，最終不負眾望將絕大多數提名轉化為獎盃。除了年度最佳遊戲外，該作還囊括了最佳遊戲執導、最佳獨立遊戲、最佳美術指導、最佳首秀獨立遊戲、最佳RPG、最佳敘事等重量級獎項。音樂與演出方面，作曲家Lorien Testard獲得最佳配樂與音樂獎，Jennifer English則憑藉精湛演技拿下最佳表演獎。

這款充滿氛圍感的RPG僅錯失完全由粉絲投票決定的「玩家之聲」獎項，其餘所有獲提名的類別全數獲獎。這場壓倒性的勝利不僅是Sandfall Interactive的里程碑，更凸顯2025年遊戲產業的重要趨勢：評論家與玩家越來越傾向於重視藝術性與情感共鳴的體驗，而非單純追求視覺效果。遊戲獨特的美學、結合回合制與動作機制的流暢玩法，以及English與Ben Starr等演員的動人演出，讓這款遊戲在全球都獲得壓倒性好評。

在稍早舉行的2025年金搖桿獎（Golden Joystick Awards）中，《光與影：33號遠征隊》也有亮眼表現，拿下年度最佳遊戲、最佳敘事、最佳視覺設計、最佳原聲帶等7項大獎，Starr與English分別獲頒最佳配角與最佳主角，Sandfall Interactive更榮獲年度工作室殊榮。結合TGA的戰果，該作無疑是2025年最具代表性的現象級作品。

除了Sandfall Interactive的歷史性勝利，本屆TGA亦有不少亮點作品獲得肯定。《ARC 突襲者》奪得最佳多人遊戲，備受期待的《空洞騎士：絲綢之歌》拿下最佳動作／冒險遊戲，《絕對武力2》則獲選為最佳電競遊戲。本次典禮透過全球直播，讓數百萬玩家共同見證這場由獨立工作室改寫遊戲產業版圖的歷史之夜。



回到原文

更多鏡報報導

慶祝TGA得獎！年度最佳遊戲《光與影：33 號遠征隊》推免費更新含全新劇情場景

台灣之光！赤燭《九日》奪首屆PlayStation 2025獨立遊戲大獎

獨立遊戲圈夢幻聯動！《星露谷物語》作者獻聲《絲綢之歌》成隱藏彩蛋