獨立遊戲盛會G-EIGHT 2025登場 集換卡牌、霸姬合照任務與必逛亮點攤位

G-EIGHT 2025今起一連三天在臺北圓山花博園區舉行。圖／巨罷娛樂提供

備受玩家矚目的第四屆獨立遊戲展「G-EIGHT 2025」今（12日）於臺北圓山花博園區爭艷館盛大開幕。由共同創辦人 6tan、湯瑪士及李勇霆（偷泥）聯手揭開序幕，官方數據顯示，本屆開展前的預售票銷量較去年大幅成長 20%，預計為期三天的展會將吸引超過 25,000 名玩家入場參觀。現場除了集結海內外眾多獨立遊戲團隊，更祭出市價近 1.9 萬元的 Steam Deck OLED 作為抽獎大禮，氣氛熱烈。

主辦人之一 6tan 在開幕致詞時表示，看到參展商們充滿熱血，準備了眾多展場限定關卡、特別活動及最新試玩版本，令他相當感動。他強調，現場內容豐富，保證能讓玩家盡興而歸。今年展會亮點眾多，官方活動更是火力全開，不僅有傳統的集換卡牌與人氣票選，更與知名周邊廠商 Fangamer 合作推出指定任務，玩家只要完成訂閱電子報等簡單步驟，即可獲得限量徽章。

G-EIGHT三位創辦人帶領媒體導覽，左起為湯瑪士、李勇霆（偷泥）及6tan。圖／巨罷娛樂提供

為了回饋入場玩家，主辦單位今年特別規劃「追霸姬送好機」與官方商店消費滿額抽獎活動。玩家只要在展場尋找看板娘「霸姬」合照並上傳社群平台，或是在官方商店消費滿千元，皆有機會抽中市價新台幣 18,880 元的 Steam Deck OLED 512GB 主機。此外，行之有年的「G-EIGHT 集換卡牌」活動依舊是全場焦點，許多死忠粉絲為收集全套卡牌，誓言三天展期都要準時報到。

G-EIGHT 2025 官方舞台活動一覽。圖／巨罷娛樂提供

在參展陣容方面，今年共分為一般向與分級遊戲兩大展區，亮點十足。集英社遊戲（SHUEISHA GAMES）帶來最新內容試玩；發行商 Devolver Digital 邀請玩家挑戰 Speed Run；KOMODO 攤位則提供 Steam Wallet Code 作為挑戰獎勵。台灣本土團隊 SIGONO 亦在現場販售《OPUS：心相吾山》限定周邊。大會舞台區則將連續三天進行直播，由主持人 Section 搭配李迅、小六等特別來賓，深度訪問遊戲開發團隊。

KOMODO 攤位提供 Steam Deck 試玩。圖／巨罷娛樂提供

分級遊戲專區（18+）同樣人氣爆棚，發行商「芒果派對」祭出超高規格獎品，包括任天堂新世代主機 Switch 2、iPhone 17 Pro 及賽車模擬器駕駛艙等豪禮，並打造沉浸式星空拍照場景與等身大胸像展吸客。Playmeow 玩喵與 Hide Games 則分別推出轉蛋抽抽樂與轉輪抽獎，提供豐富周邊回饋玩家。



