獨立遊戲遭Steam神秘封殺！其他平台全過審 開發者崩潰：真的會被逼到倒閉
在今年 8 月份，由於澳洲女權團體 Collective Shout 盯上全球最大遊戲平台 Steam 而發起的「金融審查」風波雖然最後在美國總統川普簽署行政命令，確認金融機構如此配合施壓的行動違法而必須撤回之後落幕，但一直以來 Steam 自己的審查標準爭議仍然是現在進行式。日前就有一款由義大利遊戲工作室 Santa Ragione 開發的獨立恐怖遊戲《Horses》已經透過其他平台審核，例如 GOG、Epic Games Store 等都已經確認將於 12 月 2 日推出遊戲，但卻不知何故唯獨無法透過 Steam 這個最大 PC 平台的的審核發行，也讓 Santa Ragione 直言，他們真的會因為這件事而倒閉。
外媒 IGN 也訪問到了 Santa Ragione 的內部員工之一 Pietro Righi Riva，Pietro Righi Riva 回憶，他們其實早在 2023 年就將開發到一半的《Horses》提交給 Steam，並且也承認雖然那時候的遊戲開發只完成了一半，但他們依然拚出了一個試玩版，但沒想到，就是因為這個試玩版而被 Steam 駁回上架要求：「而且 Valve 沒給我們任何拒絕的理由，也不給團隊修正問題的機會，不管我們怎麼努力，Valve 都不願意重新審核這個決定。」
Pietro Righi Riva 表示，他們被 Ban 掉之後也無從得知 Valve Ban 掉遊戲的原因，舉例而言 Valve 從未指明到底是試玩版遊戲的哪個畫面或者場景出了問題，才讓《Horses》直接被徹底拒絕上架。而 Pietro Righi Riva 也表示，他可以確定的是這件事根本跟之前的「金融審查」事件無關，因為在這件事爆發前他們就被 Valve 拒絕了，並且在《Horses》中的內容肯定是 100 % 符合規定的。
Pietro Righi Riva 表示，他唯一一個想到的可能原因就是 Steam 一直以來對描繪未成年性行為的零容忍政策，但他也表示，「《Horeses》中有明確傳達遊戲中的所有角色都高於 20 歲，不論從外觀、遊戲文件、對話等方面都有所表達。」，他也承認《Horeses》中的確有描繪性元素的部分，「但絕對不是為了提起性慾，而是為了營造緊張與刺激感。」
Pietro Righi Riva 也回憶，根據之前收到 Valve 的信件描述，Valve 當時提到《Horses》中包含了未成年性方面的描述，並且也在信件中回覆：「無論開發者對作品有何意圖，我們都不會散布在我們判斷下疑似涉及未成年人性行為的內容，即便是灰色地帶 Steam 也會拒絕。此應用程式已被禁止、無法使用，重新修改後也不被接受。」
Pietro Righi Riva 就認為，根據這個描述，最可能的場景就是在原版《Horses》 中有讓一位父親帶著年幼女兒造訪一處農場，而農場中的馬匹都是戴著面具的未成年人，女兒想騎其中的一匹「馬」：「這個場景當然跟性無關，但我們也已經將這個角色改成 20 多歲的女性，而且我們完全沒有這樣的意圖與描繪。」
而直到目前為止 Valve 還是沒有同意《Horses》的上架，反而是其他 PC 遊戲平台，例如 Epic Games Store、GOG、Itch.io 等都已經點頭同意遊戲推出，預計將於 12 月 2 日正式發行。對此，Santa Ragione 也表示，「遊戲是一種藝術媒介，合法的成人作品應該要能夠被輕鬆取得。我們尊重玩家，也會呈現我們的藝術意圖，讓成年人自由選擇該不該玩，合法作品不該因為平台的不透明決策而被阻擋！」，並且也表示，Steam 的行為會被動的影響開發者的創作意願，最後變成自我審查。
Pietro Righi Riva 也表示，Steam 的拒絕上架幾乎宣判了工作室死刑，將會讓 Santa Ragione 就此倒閉，也會讓投資者們不願意投資工作室：「無法上架 Steam 在業內會讓所有人都認為不可能有商業性，我們最後只能向朋友借款才完成開發，而現在的無法上架 Steam 也讓我們幾乎陷入了完全無法繼續下去的財務狀況，除非《Horses》能透過某種方式回收開發成本。」
並且 Pietro Righi Riva 也呼籲開發者們，「我知道大家都害怕不滿 Steam，但希望我們能一起爭取創作自由，少數的公司掌握了絕大部分的遊戲發行權，也意味著他們除了對產業的永續性負責外，也應該要對遊戲做為藝術媒介這件事負責！」
Valve 目前也已經發表相關聲明回應，只是仍然沒有指出到底遊戲是哪個部分違規了，僅表示：「在我們玩完整個發行版本並檢視內容後，有像開發者反映為何無法在 Steam 上架，也的確有收到開發者要求重新考慮的請求，我們的內容審查團隊也仔細討論了，但最終還是決定不在 Steam 上架。」
