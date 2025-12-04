獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌

記者徐珮華／台北報導

偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。

吳建豪（後排左起）、周渝民、言承旭、朱孝天，今年7月擔任五月天大巨蛋嘉賓。（圖／相信音樂提供）

阿信擔任「F3」新作品及演唱會製作人，相信音樂如今再度透露，雙方合作期間十分享受做音樂、玩音樂的過程，並培養出絕佳默契，加上阿信具備豐富的舞台與音樂經驗，因此促成此次演唱會同台共演，同時驚喜預告：「四人會合唱新歌，請大家拭目以待。」

阿信將與「F3」同台演出，並演唱新歌。（圖／翻攝自相信音樂IG）

事實上，阿信過去耗時2年促成F4重聚，接連在五月天大巨蛋及北京鳥巢演唱會合體亮相，掀起全亞洲回憶殺。如今F4開唱獨缺朱孝天，卻驚喜加入阿信，也讓歌迷期待能碰撞出全新火花。

