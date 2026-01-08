獨老不孤單 春節聯歡共暖

台南市好人好事運動協會特於八日在東區龍山活動中心辦理春節聯歡會，席開五十一桌招待三百餘位長者。（台南市好人好事運動協會提供）

記者王勗、林怡孜∕台南報導

歲末年終為關懷獨居長者，社團法人台南市好人好事運動協會特於八日在東區龍山活動中心辦理春節聯歡會。本次餐會由南市廚師職業工會掌廚，席開五十一桌招待三一二位長者。現場也安排義剪、健檢及精彩表演，期盼讓獨居長者感受年節溫馨氣氛。

台南市獨居老人春節聯歡會現場結合醫療量測與關懷服務。（東區區公所提供）

台南市好人好事運動協會理事長楊政達表示，迄今已連續廿四年辦理獨居老人春節聯歡活動，期望透過本活動，讓獨居長者也能感受年節溫暖幸福的感覺。也特別感謝愛心單位、人士慷慨解囊捐助物資及金錢共同促成。台南市理燙髮美容業職業工會八日特別到場提供義剪，南市東區衛生所也到場健檢把關長者健康，社會局等單位也到場進行相關宣導，另現場也提供國樂演奏、舞蹈、薩克斯風及歌唱等表演，場面熱鬧溫馨。

台南市長黃偉哲特別感謝好人好事運動協會長年投入公益、關懷弱勢族群的無私付出。他表示，楊政達理事長不僅身體力行投入公益，更帶領理監事團隊深入基層，以實際行動實踐「好人好事」的精神，令人由衷敬佩。黃偉哲也提到，多位長期投入公益的慈善楷模，如徐修齊先生於六年間累計捐款逾千萬元協助弱勢，以及許黃彩好女士、黃建雄副理事長等人的善行義舉，都是府城最珍貴的社會資產。

針對長者，台南市廚師職業工會準備營養易消化的佳餚，在南市各區公所與里長、里幹事協助下，共計號召三一二位七十歲以上長者赴宴，其中九十歲以上長者更多達廿七位。好人好事運動協會也動員八十六名志工協助接送、接待、活動引導及陪同等，陪伴長者歡度聯歡時光。

活動中，東區亦有四位高齡九十歲以上的「國寶級」長輩到場參與，場面溫馨感人。因應近日氣溫變化，東區區長黃炳元也特別叮嚀長輩們注意冬季保暖，外出時穿戴毛帽、圍巾，並留意居家用電與用火安全，平安健康迎接新年。