獨老提前圍爐！學生義煮變身「一日孫子」25桌好料暖心上菜

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人福利基金會與新加坡商全美世界控股公司台灣分公司合作，今天在興大附農席開25桌，邀請80名獨居弱勢長輩提前呷辦桌，總鋪師由連續6年投身公益的興大附農餐飲科141位學生義煮，扮演「一日孫子」，一大清早開始煮年菜，更有專業的上菜秀，為獨老提前圍爐，場面熱鬧溫馨。

興大附農校長扮成財神爺，逐桌發送糖果為圍爐宴拉開序幕，穿著旗袍與中山裝的學生在舞台上起舞，搭配鍋碗瓢盆表演亂打秀，外場服務學生一字排開進行專業上菜秀，服務阿公、阿嬤吃美食，志工幫忙夾菜、盛湯，搭配樂團表演經典老歌，長輩重溫呷辦桌回憶，笑容沒停過。

76歲的張奶奶年輕時與丈夫從中國到台灣，歷經921大地震，住在組合屋多年，獨自照顧生病臥床的丈夫，生活辛苦，始終不離不棄，丈夫過世後卻發現自己罹患大腸癌，歷經手術、化療，病情仍擴散，但她勇敢樂觀積極治療，目前仍在做放療，挺過8年抗癌之路。

張奶奶自丈夫過世後20年來都是獨自過年，感覺淒涼，去年弘道台中服務處開始服務張奶奶，定期訪視、送物資，志工每週登門關心，帶她參加敬老旅遊，去年參加百人圍爐餐會很開心，不再孤獨落淚，今天也帶上2個朋友一起參加圍爐，體驗美甲、享用豐盛圍爐餐，被滿滿的愛包圍。

還有74歲獨居張爺爺穿著空軍制服、戴軍帽登上舞台彈奏月琴，在樂團的合作搭配下，一連表演「雨夜花」、「青蚵嫂」兩首歌曲，博得滿堂彩，他在年輕時參加過五燈獎，月琴陪伴他獨居生活。他說，從軍20多年，以空軍中校榮譽退休，能為國服務感到驕傲，這次上台表演能穿上這件代表一生光榮的空軍制服，實在太有意義。

興大附農學生有連續3年擔任總鋪師義煮，今年擔任總召的學生林祐霆說，第一次參加義煮時還是懵懂的高一生，第3次已成為帶領大家的高三學長，始終記得自己想回饋社會的初心，成為一個值得驕傲的餐飲人。

弘道說，在台中地區服務近2188位弱勢長輩，寒冬助老服務經費需530萬元，急需社會大眾捐款支持，捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷。

