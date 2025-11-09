獨老普查 石崇良：提供送餐、緊急救援裝置 依需求不排富

全台約有70萬名獨居長者，不時傳出孤獨死事件。衛福部長石崇良今天(9日)表示，衛福部將與內政部合作，明年啟動獨老普查，預計2027年底前完成，屆時將根據需求進行風險分級，提供送餐、緊急救援裝置等服務，相關措施不排富。

社安網2.0預計明年上路，其中一大重點是獨居長輩關懷。衛福部次長呂建德8日受訪指出，社安網2.0計畫結合立法院通過的社會韌性條例特別預算，編列2年新台幣62億元經費，將與內政部共同盤點國內獨居長者的狀況。

衛福部長石崇良9日上午出席「台灣社區整合照顧研討會」前受訪表示，隨著台灣社會高齡化與少子女化，獨老問題慢慢浮現，根據各縣市衛生局先前統計，全台約有70萬名獨老，其中除了獨自居住的長輩，也包含配偶同住的「兩兩獨老」。

石崇良指出，今年在韌性條例特別預算中編列62億用於獨居長輩關懷，衛福部將進行全面性獨老訪查，類似人口普查，主要掌握家庭支持情形，根據其健康情況、自我生活能力等，將獨居長者進行風險分級，再針對其需求，進一步補助地方政府提供各項服務。他說：『(原音)之後根據訪視的結果，做風險的分級，那有些需要更頻繁的關懷，或是協助導入社會的資源，那麼有些還會按照他的需求，安排送餐、關懷，那甚至緊急救援的裝置設立等等，所以這個都要看屆時這個訪視的時候所做的這個需求評估，然後做風險分級，希望去降低這個孤獨死的這個情況的發生。』

石崇良表示，長照3.0也將於明年全面上路，長照3.0的精神就是資源整合、醫照合一，將各類資源歸人歸戶、整合運用，因此，當完成第一步獨老普查、建立基礎資料後，便可依照需求，導入後端資源連結，如在宅急症照護、居家醫療等，將可提供長輩更完善的照顧。

石崇良說，獨老普查預計2027年底前完成，由於此次有特別預算挹注，因此後續緊急救援裝置等相關服務不排富，完全按照風險與需求提供。