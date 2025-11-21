獨老穿戴式通報設備受理申請

基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版-科技導入服務，免費提供獨老穿戴式跌倒自動通報設備，提升長者人身安全。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為提升獨居長者人身安全，基隆市政府推出獨老緊急救援系統升級版-科技導入服務，長輩透過穿戴式跌倒自動通報設備，當遭遇意外事故發生時，可即時通知緊急聯絡人，讓長者在家或外出時，皆可提升生命財產之保障。

穿戴式跌倒自動通報設備服務對象為設籍或實際居住於基隆市，年滿六十五歲以上之列冊獨居長者，備妥身分證及印章後，至戶籍所在地區公所社政課申請。審核通過後，市府將指派廠商主動與長輩聯繫，安排到府進行設備教學與使用說明，確保每位長者都能順利上手。

廣告 廣告

截至一一四年十月底止，基隆市獨居長者列冊人數已達到將近一千九百人。

社會處長楊玉欣表示，升級版的穿戴式設備具「跌倒自動偵測」與「緊急求救」功能，當系統偵測到長輩跌倒或自行按鈕求救，即可自動發送警示訊息至緊急連絡人手機，使長輩得以及時獲得協助。期盼藉由科技輔具，讓獨居長者在熟悉環境社區環境中健康安老，也讓家屬可更加安心。