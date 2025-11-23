獨老綁爆裂物 廟前引爆亡

八旬湯姓老翁在宮廟前點燃自製爆裂物後重傷倒地，經送醫急救仍不治。

（基隆市警局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市一名湯姓八旬老翁二十三日在調和街某宮廟參拜後，自行點燃藏於腹部爆裂物後重傷，經送往基隆長庚醫院急救後仍告不治；據警方初步調查，湯姓老翁曾兩度至商店購買連珠炮，疑以此自製爆裂物，案發原因尚待進一步調查。

基隆市消防局二十三日上午八點二十五分接獲報案，指調和街某宮廟發生爆炸有人受傷倒地，消防人員趕抵現場發現湯姓老翁倒在地上，腹部傷口臟器外露傷勢相當嚴重，經送基隆長庚醫院急救，至下午一點十九分宣告不治。

廣告 廣告

警方調查，現年八十八歲的湯姓老翁曾兩度至商店購買連珠炮，因老翁早年捕魚維生應有自製炸魚用土製炸彈能力，疑似利用所購買連珠炮自製爆裂物，根據宮廟監視器畫面顯示湯姓老翁獨自站在金爐前，點燃引信後發生爆炸震倒老翁，現場的人聽到爆炸聲並見到老翁倒地哀嚎，隨即報案求救。

警方到湯姓老翁住處採證，老翁未婚沒有子女一人獨居，屋內並未發現留有書信，根據湯姓老翁侄子表示每天會見面三、四次，最近並沒有異常，不知道為什麼會發生這樣意外。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）