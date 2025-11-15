獨腳愛玩客任屏東千人健走大使 鼓勵挑戰生命極限

（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）弘道老人福利基金會屏東服務處今天在屏東潮州鎮舉辦千人健走活動，由「獨腳愛玩客」邱吉興擔任大使，帶領暖身操。4歲即右腿截肢的他，鼓勵民眾挑戰生命極限，勇敢走出來。

台灣邁入「超高齡化社會」，為推動運動預防肌少症以及高齡友善環境，弘道老人福利基金會屏東服務處連續第7年舉辦千人健走活動，以抗肌少症、永續共好與世代共融為核心。今天上午在林後四林平地森林園區，盛大舉行「2025爺奶Color Walk-熱情肌昂 與你柑杯屏東場」。

廣告 廣告

今年67歲、號稱「獨腳愛玩客」的健走大使邱吉興，儘管4歲就右大腿截肢，仍裝上義肢，帶領全家3代同堂健走，並號召民眾無懼身體狀況勇敢走出來。

邱吉興說，「想，會想一輩子；做了，能說一輩子」，以此鼓勵所有人勇敢挑戰生命極限。儘管右腳裝上義肢，持續用夢想寫日記，除了完成登玉山、不老騎士環島以及徒步環島等夢想清單外，更鼓勵所有人要活就要動，一起走出新人生。

另有連續7年參與的81歲志工洪文雄阿公，為維持身體機能狀況，多年堅持超慢跑與肌力運動，已成為每天固定習慣。即使幾年前因雨天路滑跌倒腿部骨折，也能快速康復。他同時也是弘道潮州志工站快樂不老劇團成員，強調「在身體許可時，盡一份心力協助他人」，展現高齡價值。

弘道老人福利基金會屏東服務處長陳峙瑋表示，為提倡高齡友善環境，活動內容從選用無障礙場地、邀請多元表演團體，到豐富活動好禮，都是為鼓勵不同世代陪著長者、身心障礙者與失能長輩外出參與，提升社會互動機會，更藉由健走養成運動興趣和習慣，預防肌少症。

弘道老人福利基金會屏東服務處新聞稿表示，活動參與者年齡層從最小2歲至最高97歲，充分展現全齡共融精神。其中80歲以上長者共113人，當中有10人90歲以上，另有身心障礙者69人、經濟弱勢者82人。弘道也陪伴8名居家服務失能長輩共同參與，展現「走出失能、迎向健康」積極態度。（編輯：黃世雅）1141115