獨臂球王推廣「友善籃框」傳遞希望與平權

▲逢甲大學EMBA學術發展基金會昨(30)日舉辦「友善籃框在逢甲」籃球賽，美國前 NCAA 一級籃球員獨臂球王Kevin Atlas 及多位國際球員參與，（圖／記者金武鳳攝，2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 逢甲大學EMBA學術發展基金會昨(30)日舉辦「友善籃框在逢甲 FRIENDLY HOOPS @ FCU」公益籃球活動，邀請美國前 NCAA 一級籃球員獨臂球王Kevin Atlas 及多位國際球員，與立法院副院長江啟臣等人，藉由一場3對3友善籃球賽，傳遞希望與運動平權。基金會董事長黃駿霖表示，這不僅是一場比賽，而是善的循環，告訴大家「只有不行、沒有不能，只要有毅力就能達成。」

現場貴賓雲集，立法院副院長江啟臣、台中市政府運動局長游志祥與立法委員廖偉翔等人，紛紛肯定「友善籃框」以實際行動，推動友善運動場域與社會共融理念。

▲「3對3友善籃球賽」由國際球員與逢甲校隊對役， kevin即使失去左臂，依然戰鬥力十足，副院長江啟臣也下場比賽，（圖／主辦單位提供）

活動中，Kevin Atlas 以〈讓夢想無障礙，讓生命投出光〉為題進行勵志演講，分享自己從失去左臂到成為美國頂尖球員歷程，感動全場。隨後舉行的「3對3友善籃球賽」由國際球員與逢甲校隊參與，江啟臣副院長換上球鞋，也親自下場參賽，象徵「尊重、共融與勇氣」精神，讓球場成為最動人的生命舞台。

逢甲大學學術發展基金會董事長黃駿霖表示，Kevin Atlas是一個優秀的運動家，懷著回饋社會胸懷義務協助宣導「友善籃框」理念，逢甲共善樓今年剛好成立，友善團隊呼應共善教學，是一種善的循環，希望能傳達到社會各角落，除了行車以外，運動也要有友善場域，激激勵年輕學子培養正當有益運動，也見證即使身體有所缺失，以KEVIN為榜樣，只有不行沒有不能，只要有毅力就能達成。

▲「友善籃框在逢甲」公益籃球活動，邀請美國前 NCAA 一級籃球員獨臂球王Kevin Atlas 及多位國際球員來訪，與逢甲校隊友誼賽。(圖／記者金武鳳攝，2025.10.31)

黃駿霖也說，Kevin Atlas 只用一隻手投籃，卻能打出精彩人生，那是一種「希望具象化」的力量，相信每個人都有自己的挑戰，但也都有能發光的地方。如果今天這場活動，能讓哪怕是一個年輕人重新相信自己，活動也就達到真正價值了。

逢甲大學董事長高承恕表示，「友善籃框」理念是一種精神，代表愛與勇氣，無論在哪個年代與行業都永遠是一樣；感謝基金會安排，以及美國來的好朋友熱情來訪，希望這是第一次，日後還有第二次、第三次。

