獨自升級繼母！68歲看護另聘人照顧人瑞 子女眾孫街頭搶人「她懷孕遭推擠急打安胎針」

68歲賴姓看護獨自升級成「繼母」，上月與擁8億身價的102歲王姓人瑞登記密婚，引發家屬質疑覬覦高額家產。示意圖。（翻攝自photoAC）

68歲賴姓看護獨自升級成「繼母」，上月與擁8億身價的102歲王姓人瑞登記密婚，引發家屬質疑覬覦高額家產，3日一票眾子女、眾孫們衝到馬偕醫院門口，上演搶人，爆發肢體衝突，如今雙方互告，消息曝光引發各界關注。據了解，當時賴女請的越南籍看護因懷有身孕，事發當時因遭受波及，緊急到醫院打安胎針。

據了解，看護賴女照顧8億身價的102歲王姓人瑞長達27年，2人上月登記結婚後，賴女新聘的41歲阮姓越南籍女看護照顧王翁，但事發當時越籍看護懷有身孕，遭受波及，隨即緊急到醫院打安胎針，所幸並無大礙，但仍對王姓人瑞的家屬提出傷害告訴。

廣告 廣告

根據《風傳媒》報導，指王翁名下已有7筆土地、以及8000萬元保單，總計約2億元資產已被轉至看賴女看護名下，引發家屬極度不滿。

回顧這起家產搶人案，68歲賴姓看護因獨自升級成「繼母」，引發家屬質疑覬覦高額家產，3日一票眾子女、眾孫們衝到馬偕醫院門口，上演搶人，爆發肢體衝突。人瑞王男的子女指控，父親是在「不知情」的狀況下，被68歲賴女拐騙登記結婚，且賴女甚至以「配偶權」禁止子女探視，限制王男與子女們接觸，疑似將其軟禁，態度強硬，就連報警也無法介入，才上演搶人。

更多鏡週刊報導

68歲看護升格繼母！爆「2億家產已轉走」8億人瑞子女炸鍋 律師揭逆轉關鍵

68歲看護「獨自升級繼母」與8億人瑞登記 10子孫街頭搶人！北市戶政還原真相了

正妹網紅大UU被質疑偷偷加料 親揭堅持3年「真空吸引」二度發育背後祕辛