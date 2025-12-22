獨自參加婚禮包3600元被嫌太少！過來人曝結婚紅包行情：這朋友可以絕交了

參加親友婚宴時，紅包金額一直是令人頭痛的社交難題，既要顧及情面，又得考量自身經濟能力。近期就有一名女網友分享了她的尷尬經歷，帶著3,600元紅包參加朋友婚禮，竟當場被新人嫌棄「包太少」，讓她感到相當錯愕。這起事件在網路上掀起熱烈討論，也讓許多人重新檢視婚宴紅包行情標準。

朋友婚禮包3600元被嫌太少

一名網友在Threads社群平台發文表示，她日前獨自出席朋友的婚宴，準備了3,600元的紅包作為祝賀。然而，新人收到紅包後竟當面說金額太少，甚至抱怨「現在１桌都要３萬元起跳」，讓原PO感到十分尷尬，開始懷疑自己是否真的「包太少」。

５年前對方雙人出席包同樣金額

原PO也透露，５年前她結婚時，這位朋友曾與現任伴侶一同出席婚宴，當時２人合包的紅包金額同樣是3,600元。對比之下，她這次１個人就包3,600元，等同於雙倍的心意，讓她直呼「我這樣也算雙倍了吧」。

網友對於婚宴紅包的看法

文章曝光後，立刻引發討論，網友紛紛留言表示，「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功」「剛在新竹辦完婚禮，說真的朋友們願意遠道而來，心意就很重了，自然不該再計較包多包少」「難怪這年頭大家都流行不辦婚宴直接登記，錢拿去度蜜月還比較爽，或者辦了不收紅包」「辦流水席便宜，菜又多又好吃，又可以賺錢，又不會被人嫌要包多少，吃不完還可以打包」。



眾多網友也留言聲援原PO，「新人愛面子，選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單」「１桌３萬假設坐10人，每人也才3,000元，妳已經平均值以上了」「這個朋友可以絕交了」「現在辦桌都是賠錢好嗎？怕人家吃就不要辦了，啥年代了，還想靠收紅包付桌錢，笑死，包3,600元很夠意思了」「沒人叫他辦３萬的，自己選擇自己承擔很難嗎？這樣誰敢跟他當朋友」。

結婚紅包行情

另有熱心網友分享實用的紅包行情公式，特別針對台北標準提出「1000＋400＊交情等級＋200＊餐廳等級」的算法。其中交情分為４個等級：第１「不熟鄰居、久未連絡親戚、點頭之交」、第２「普通親戚、常往來朋友、客戶」、第３「世交、常往來親戚、有私交好友、重要客戶」、第４「兄弟姊妹、摯友、大客戶或恩人」；餐廳等級則分為５級：第１「自宅辦桌」、第２「一般餐廳」、第３「大型場地餐廳」、第４「四星級飯店」、第５「五星級飯店」。舉例來說，如果是摯友辦在五星級飯店，「1000＋400＊４＋200＊５＝3600」，至少要包3,600元以上，但還是可以依據感情去調整金額。

▲網友分享「婚禮紅包金額公式」。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

