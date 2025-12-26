獨自回家遭面罩男擄走！11歲女童「一腳狠踹下體」逃脫…還幫警抓吸毒犯

美國一名女童險遭綁架，所幸機警踢向綁匪下體後成功逃脫。示意圖／取自免費圖庫pixabay

美國華盛頓州溫哥華市（Vancouver）日前發生一起驚險的疑似擄童未遂案件，一名女童傍晚獨自回家時，遭到戴面罩男子抓住、手機也被搶走，差點被擄走的女童趁著男子沒注意時，機警地踢向對方鼠蹊部後，迅速脫身逃往友人住處報並警。警方獲報後立即循線展開調查，並在案發當天逮捕該名男子並查獲冰毒，目前全案已進入司法程序。

根據KTVB、Oregon Live等美媒報導，這起案件發生於12月15日，溫哥華市一名年僅11歲的女童這天下午5時30分許與朋友在外頭踢足球，結束後就與同伴分開、獨自步行回家，然而在回家路上，女童注意到一名頭戴滑雪面罩的男子朝她走來，當下她便感到「不舒服」，也立刻提高警覺。不料，這名男子竟突然接近女童，接著抓住她的手臂說道：「過來，小女孩。」

女童隨即大聲呼救，卻被男子命令「閉嘴」，並從她的手中搶走手機，企圖阻止她對外求救。雖然女童多次嘗試掙脫，但都因力氣抵不過男子而無法逃走，結果女童靈機一動，趁著男子不注意之際迅速踢向男子的鼠蹊部，痛得該名男子立刻鬆手，而女童也趁隙成功逃脫，隨即撿回手機、一路狂奔至附近朋友的住處躲避，並立刻報警求助。

溫哥華警察局接獲報案後隨即展開調查，員警前往女童所在住處時，發現女童手腕上還有明顯紅色抓痕，顯見此前曾遭強力拉扯，警方也成功在當天內逮捕該名男子，並在女童協助下指認犯人。警方進一步追查後，確認該名企圖綁架女童的男子是現年31歲、來自愛達荷州雙瀑市（Twin Falls）的傑森哈特曼（Jerson Hartman），警方還在哈特曼身上發現「白色結晶狀物質」，經檢驗後確認為甲基安非他命（冰毒）。

報導指出，哈特曼目前已被依二級企圖綁架罪、二級企圖搶劫罪，以及持有管制藥品罪等多項重罪羈押，但他本週首次提訊時對所有指控都表示不認罪，目前仍遭羈押。法院排定哈特曼將於2026年1月20日再度出庭，案件則預計於2月9日正式開庭審理。



