獨自爬柴山失蹤17天 山友認出他身分

高雄一名山友在11月20日上午9時獨自前往「壽山」運動後失聯，至今(5)日已第17天；由於他未攜帶手機，無法定位追蹤，導致搜救困難。家屬報警並在社群找人，由鼓山警分局與壽山國家公園警察隊，以及高雄市消防局持續搜救，盼出現奇蹟。山友認出他就是「柴山達人」62歲的鄧姓男子。

高雄市消防局指出，鄧男獨自至壽山運動便失聯，目前尚未尋獲被協尋人，今日仍持續搜救中。鼓山分局於5日1時接獲單一窗口通報鄧男失聯，也投入搜尋。

調查指出，鄧男平時獨居，「柴山」對他而言是第二個家，擁有10多年山齡，熟悉各條小徑。不過，警方破門進入鄧男住處，發現他將手機留在家中，目前只能靠人工搜山方式。

鼓山分局呼籲從事山區活動時，務必注意天候與自身安全，建議結伴同行並讓親友知悉登山計畫。如遇突發狀況，請立即撥打110或119報案。

