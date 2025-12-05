獨自訪中成焦點！馬克宏北京會習近平簽協議 馮德萊恩未同行引猜測

法國總統馬克宏(左)於 3 日抵達中國北京， 4 日在人民大會堂會晤中國國家主席習近平。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 法國總統馬克宏於 3 日抵達中國北京， 4 日在人民大會堂會晤中國國家主席習近平。這次「單飛」訪中成為歐洲媒體焦點，《新蘇黎世報》評論指出，馬克宏此次並未與過去共同訪中的歐盟執委會主席馮德萊恩同行，原因不明，但歐洲政界盛傳馮德萊恩不滿自己成為單獨扮演「警告北京」的角色，反觀馬克宏則在北京與中國領導層大談合作，形成微妙對比。

根據《新華社》消息，馬克宏和習近平雙方就雙邊關係與國際局勢深入交換意見，並共同見證航空、環保、文化等多項合作文件簽署。這是馬克宏 2017 年上任以來第四度訪華，也是在去年習近平訪法後的回訪行程。

習近平表示，中法應秉持「獨立自主、相互理解」的原則，繼續深化經貿、航太、核能等合作，同時拓展數位經濟、綠色轉型等新興領域。馬克宏則強調，法中關係具全球重要性，法國願推動更多投資、並強化歐中合作。

中、法兩國元首也針對烏克蘭、中東局勢、氣候變遷等議題交換看法，主張透過對話降溫衝突、促進和平。

此次訪問期間，中法也重申多份先前簽署的合作基礎，包括 2019 年、 2023 年及 2024 年關於多邊主義與全球治理的三項聯合聲明。雙方最新共識包括聯合國 80 周年重申多邊主義：兩國強調維護《聯合國憲章》原則，支持以國際法為基礎的國際秩序；力挺聯合國改革、提升開發中國家代表性：兩國支持聯合國秘書長推動改革，並支持以 WTO 為核心的多邊貿易體制； 法國肯定中國的全球治理倡議：法方表示願與中方在相關框架下加強合作； 呼籲主要經濟體加強政策溝通：面對全球經濟動能不足，兩國呼籲各國加強宏觀政策協調，推動金融治理改革； 2026 年 G7 與 APEC 對話將更密集： 2026 年法國將擔任 G7 主席國、中國為 APEC 主席國，雙方同意就全球治理議題展開包容性對話。

