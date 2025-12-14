獨自進餐廳後詭異點頭…他爆衝玻璃門「活活把自己撞死」！現場畫面瘋傳

餐廳門口血跡斑斑。圖／翻攝自Khaosod

泰國普吉島卡倫區（Karon）12月11日晚間發生一起離奇事故，一名來自澳洲男子的男子不知何故，竟在走進當地一家餐廳後不久，徑直撞向餐廳玻璃門，導致右腿被碎玻璃割斷主要血管、大量失血送醫仍宣告不治。警方調查毆，初步排除他人介入，並已封鎖現場、拍照存證，全案始末仍待調查釐清。

綜合泰媒報導，這起時間發生在11日晚間10時30分，卡倫警察局接獲通報稱餐廳內有一名外籍男子行為異常，隨即派員趕赴現場，到場後卻發現這名男子已由救護車送往查隆醫院（Chalong Hospital）急救。員警勘查現場發現，餐廳玻璃門被撞得完全破碎，大門周遭地板上佈滿血跡，多處桌椅與設備受損，警方隨即封鎖現場、拍照存證，並聯繫餐廳負責人配合法律程序。

警方調閱監視器畫面後，發現這名來自澳洲的男子詹姆斯（James）一開始獨自進入餐廳，坐下後卻顯得神情恍惚，時不時點頭、站起來，而且站姿搖搖晃晃，嚇得周圍顧客陸續移座，而餐廳員工也趕緊上前關心。不料，詹姆斯接著突然站起來、轉身衝向餐廳玻璃門，撞擊力大得門瞬間破裂，玻璃碎片四散，身上血跡大量流出，嚇得現場人員紛紛報警。

救護人員抵達餐廳後，發現詹姆斯右腿遭碎玻璃割傷，其中一片割斷主要血管，造成大量失血，雖將其送醫搶救，但詹姆斯仍因嚴重出血，於醫院宣告不治。警方已要求餐廳負責人報警以正式立案，並記錄現場損壞，包括破碎玻璃門及餐廳內外血跡，由於監視器畫面顯示詹姆斯全程都是獨自行動，初步排除他人介入，但警方將持續比對監視器畫面與證人說法，以調查釐清詹姆斯行為異常和全案始末。



