獨董有異見 台新新光金前10月獲利大減51.3億、EPS縮至1.57元

台新新光金控今（27）日晚間公告，因獨立董事建議在取得其他外部專家意見前先以保守方式評估，更正今年9月與10月的獲利自結數。前10月稅後純益從338億元大減51.3億至286.7億元，累計每股稅後純益（EPS）也從1.88元縮水至1.57元。

台新新光金重訊指出，該公司針對子公司新光人壽持有之零息可贖回金融債券進行續後衡量調整，考量該商品特性及參酌新壽過往從未有持有至到期之案例，故依IFRS9規定計算預期存續期間，並認列於自結損益，前述財務數字當時已諮詢簽證會計師並經其確認適當性。

不過，因獨立董事建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等之意見前先以保守方式評估，故更新今年9月及10月「月營業收入 」及「自結損益公告-月申報」原公告之金額，嗣後如需再調整將依規定公告。

勤業眾信會計師獨董建議先保守以對

據了解，此為目前擔任台新新光金與台新銀行獨立董事的眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師張敏玉，針對新壽持有的零息可贖回金融債券如何認列評價利益之事，建議先採取保守做法。

台新新光金控總經理林維俊解釋，會計公報要求，企業併購時，各子公司持有的債券須用合併基準日的公允價值認列持有成本。新壽持有很多美元計價的零息可贖回金融債，印象中，折合新台幣應該有五、六千億元，目前全部擺在會計科目AC底下，因新壽的母公司新光金被合併，新壽的債券須用今年7月24日的公允價值來認列成本。

林維俊說，因美國先前暴力升息，假設新壽持有的債券價格從80元降至60元，台新金與新光金合併後，新壽的債券改用60元認列成本，假設20年後該檔債券可拿回本金100元，其中的40元用20年攤銷，平均每年可認列2元利益；若用10年攤銷，則是平均每年可認列4元利益。

若獲外部支持，近 90 億利益可回沖認列

林維俊說，新壽1998年持有零息可贖回債券以來，平均不到5年就被贖回。台新新光金跑了十幾個模型，預估這些債券被贖回之前的平均存續期，短的從七、八年或五、六年都有，長的到接近20年，據此算出台新新光金可認列的攤銷利益，並且反映在先前公告的9月與10月獲利自結數，平均每個月攤銷利益大約17億元。

不過，台新新光金的獨董認為，應該用該檔債券發行時的存續期間來計算攤銷利益，而非預估投資人可能很快就會贖回的存續期來計算，因而建議先以保守方式處理，連帶必須更正先前發布的9月與10月的獲利自結數。

林維俊說，台新新光金會尋求外部意見，希望今年年報出爐之前確認此事。換言之，倘若台新新光金的做法獲得支持，這些每個月大約17億元，可從今年7月24日起認列，合計將近90億元的債券攤銷利益將可以回沖，一舉反映到今年的年報。

