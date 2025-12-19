獨董角色已轉變！彭金隆：從防弊轉為創造長期價值…員工AI應用走的比老闆快，為何會有兩大風險？
今年以來，全球企業公司治理議題持續升溫，國際上特斯拉CEO薪酬案、美國補助台積電款轉成股權案、巨大捷安特輸美貨品被扣、國內金控併購案等重大案例，凸顯出董事會仍是企業發展的決策核心。 中華獨立董事協會在週三（12/17）舉辦「2025董事會治理高峰論壇」，以「董事會領航 落實永續治理」為主軸，分享實務與前瞻觀點，期盼共同推動提升董事會職能，實現企業永續價值。
在論壇的一開始，中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，2025年由於AI的快速發展，我國上市櫃公司的總市值已經來到約新台幣100兆元，身為超過3兆美元的市場，台股已晉升為全球前十大資本市場的第8名，這代表AI對台灣資本市場的影響，已經不是「未來式」，而是「現在進行式」。
中華獨立董事協會理事長駱秉寬。（攝影：陳睿緯）
在這股AI浪潮之下，董事會成員如何扮演好AI治理者的角色，如何監督、如何提問、如何做出關鍵判斷，已經成為當今資本市場最重要的治理課題之一。
AI時代下的公司治理挑戰 駱秉寬：問題不在技術
其中，在AI的監督責任上，國際趨勢非常明確。根據ISS Corporate統計，S&P 500公司中，揭露董事會對AI具有監督責任或專業能力的比例，從2023到2024年成長超過84%；截至2024年，已有31.6%的S&P 500公司明確揭露：董事會或風險管理委員會負責AI監督，或有具AI專業的董事，甚至設立AI倫理委員會。
駱秉寬指出，在金融業，AI的應用更是全面展開：從客服、理財聊天機器人、信用評分、風險管理到詐騙偵測，AI已深度參與金融服務的每個環節，「但AI真正最大的挑戰，不是技術，而是治理與風險管理」。
他分享，國際上有值得董事會警惕的幾個案例，例如2019年，蘋果與高盛合作推出Apple Card，因不透明的AI信用評估模型，爆發性別歧視爭議，先生、太太一起報稅，信用評等卻相差20倍。
又如英國某些保險公司透過自動報價系統，對「不太會更換保單的老客戶」系統性加價，讓老客戶反而比新客戶貴20%到50%。最終，英國監管機關在2021年直接出手，全面禁止這種AI驅動的不公平定價模式。
駱秉寬指出：「這些案例說明，即使AI沒有『故意歧視』，只要結果不公平，董事會就不能置身事外。」他認為，負責任的AI核心要素，不外乎四個關鍵字：倫理（Ethics）、公平性（Fairness）、透明度（Transparency）與有責性（Accountability）；而這四核心要素，不是技術問題，是董事會的公司治理問題。
獨董角色轉變 彭金隆：從防弊轉為創造企業長期價值
金管會主委彭金隆指出，全球公司治理正迎來新趨勢，董事會與獨立董事的角色應從過去著重於「防弊」與「合規」，轉型為積極「創造企業長期價值」的推動者。
金管會主委彭金隆。（攝影：陳睿緯）
彭金隆指出，過去對獨立董事的期待多集中於監督經營團隊、保護股東權益，以及強化決策品質，但國際潮流已要求董事會不僅要防弊，更要主導企業在面對永續、氣候變遷等新興風險時的因應策略，他表示：「董事會關注什麼，公司就會重視什麼。永續議題進入董事會層次後，將成為公司整體風險管理與資本決策的重要部分。」
他進一步說明，目前公司治理評鑑標準也從單純檢視「有沒有制度」進化到「是否確實執行制度」。
ESG從形象工程走向決策核心 傅文芳：成企業韌性關鍵
安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，面對氣候變遷、供應鏈重組、科技浪潮及地緣政治等世紀挑戰，ESG與永續治理早已不是企業責任或形象工程，而是攸關決策核心與策略方向。
安永聯合會計師事務所所長傅文芳。（攝影：陳睿緯）
傅文芳強調，安永在協助企業落實公司治理、規劃淨零策略、供應鏈整合及永續金融與併購時，觀察到企業將ESG議題融入營運核心，有助於企業從短期思維轉向長期價值創造。他建議，將永續治理納入董事會決策與風險管理流程，是企業因應快速變局、提升韌性與競爭力的關鍵。
企業AI應用「員工領先老闆」 資安與協作成新挑戰
台灣微軟總經理卞志祥分享，根據《World Trend Index》全球調查，AI技術正在企業內部快速落地；其中，在2024至2025年呈現明顯趨勢「員工在AI應用上走得比管理階層（老闆、董事）更前面」。然而，卞志祥也警示，這波「員工先行」現象同時帶來兩大風險，包括資安漏洞與協作模式難以累積。
台灣微軟總經理卞志祥。（攝影：陳睿緯）
卞志祥進一步提出「AI前瞻企業」的三大特徵：第一，企業能隨時採購、即時布建AI技術，但前提是底層資料已整合、梳理且可供AI運算；第二，團隊結構由人類員工與AI代理人（Agent）混合組成，人資與IT須同步管理人力與代理人；第三，每位員工角色逐漸從單純任務執行者，轉型為「AI代理人管理者」，懂得拆解問題並指派給多個AI代理人執行，展現更高層次的思維與協作能力。
卞志祥強調，台灣企業若要真正掌握AI競爭力，不必自建算力或大模型，而應將重心放在「資料層的整理與應用層的創新」。企業必須打造可用於AI分析的資料集，並發展具體場景應用，如智慧金融、製造、服務等領域，才能在新一輪產業競爭中領先。
法遵需同理心與熱情 金控應形塑獨特標誌
金管會銀行局局長童政彰則強調，企業文化（culture）與員工行為（conduct）在金融業經營韌性中的關鍵角色。他表示，董事會及高階經營團隊在文化與行為有把關責任，「不是背書」，「如果不是讓CEO忙，就是讓監理機關忙」。
金管會銀行局局長童政彰。（攝影：陳睿緯）
童政彰也強調誠信文化與正確行為的重要性，他提到，一家金融機構的員工，不該只是努力追業績的「馬」，而應該是具備核心價值、展現企業DNA的「金控人」。他期許各金融機構能讓外界僅僅從員工做事的方式，就能分辨出其所屬的金控品牌，真正落實企業文化。
針對法遵（compliance），童政彰也強調，不應流於「打勾勾」的形式主義，而需具備主動辨識風險、解決問題的能力。他引述國際原則指出，法遵人員應具備同理心（compassion）與熱情（passion），而非僅以規則回應。他認為，法遵部門應積極溝通協調，理解第一線員工所面臨的困難，與全體同仁共同守護公司聲譽。
最後，童政彰也強調，現今經營重點已從單純股東利益轉向利害關係人主義，信任赤字比財務赤字更難修復。
95%被告難脫責 黃國銘：董事自保三大對策
寰瀛法律事務所主持律師黃國銘則給在場的企業董事一堂相當實用的課，他分析，面對近年來上市櫃公司財報及永續資訊揭露風險不斷升高，尤其「證券交易法下『推定過失』責任機制，導致95%相關案件被告難以全身而退」，因此針對董事自保提出三大對策，並呼籲公司董事應高度重視自身法律義務。
寰瀛法律事務所主持律師黃國銘。（攝影：陳睿緯）
黃國銘指出，台灣上市櫃公司一旦發生財報不實，不僅依據證交法直接推定董事有過失，被告須自證清白，且根據現行法院見解，強調董事（包含獨立董事）在法律上屬於「負責人」，負有高度的忠實義務，「若以『非專業』、『不熟悉公司狀況』或『被騙』作為抗辯理由，法院通常不予採信」。
為協助董事降低刑責及民事風險，黃國銘提出三大自保對策：
1.步驟做足：參與財報、永續報告等重大議案審議時，應確實履行查核、詢問、要求補充說明等程式，發現疑慮時應勇於發聲，不可默許或輕忽。
2.不懂要問：遇到專業疑慮或資料不清時，務必主動發問並請會計師、相關主管說明，避免因未盡查證義務而被認定有過失。
3.留下紀錄：所有疑問、查核程式及討論內容，應於會議紀錄或書面文件中明確記載，以利未來自證盡職。
黃國銘特別提醒，年報中的永續資訊已納入證交法規範，適用推定過失原則；而隨著IFRS永續準則（S1、S2）即將接軌，公司需披露更多具體且可量化的永續資訊，未來董事的法律風險只會加劇。因此，黃國銘呼籲所有上市櫃公司董事與獨董，務必提高警覺並落實自保措施，以防範個人及公司面臨財報或永續資訊揭露爭議時的嚴重法律責任。
更多今周刊文章
剴剴遭惡保母凌虐離世，29歲生母不要他、卻急申請180萬補償金！北檢怎麼判？一句話大快人心
高虹安今復職新竹市長！月薪19.3萬、停職17個月164萬「半數本俸」能補領？劉世芳這麼說
麥當勞買一送一！勁辣香雞翅、中薯、焦糖奶茶…逾20品項一半點數就能換，3波優惠一路吃到2026
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 288
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 109
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 19
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 2 小時前 ・ 63
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 1
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 43
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 10
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 206
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 35
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 8
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 18
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 159
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8