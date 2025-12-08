獨董遭金控提告首例！陳惟龍逾權調查判賠國票金18萬

國票金於去年（2024）5月股東常會決議，對獨董陳惟龍提告求償，決議提起之2起訴訟判決結果於日前出爐，台北地方法院判定陳惟龍執行內部調查期間有濫行監察權，須返還超額支出16萬9400元；另因私人球敘不當核銷，須賠償1萬1892元，合計18萬1292元。這是國內金控業首度對獨董提告並獲勝訴的案例。

國票金控。（圖／國票金控官網）

判決指出，國票金控於113年股東會通過提訴決議後，由審計委員會召集人饒世湛依《公司法》及《證券交易法》規定，代表公司對陳惟龍提起訴訟。法院審酌程序後認定，此項提告在股東會決議30日期限內完成，程序上並無不合法之處。

案件起因於112年2月董事會前夕，曾有董事質疑公司內部疑似舉行「會前會」協商人事議題。陳惟龍遂以獨立董事身分對此展開調查，不僅約談公司人員、調閱會議室使用紀錄，還委請律師事務所介入協助。調查期間他向國票金控請款55萬元，最後以30萬元結案。

國票金控主張，陳惟龍的調查內容早已超越獨立董事依法所能行使的調查權限，包括詢問、強索影像資料等行為，都屬於《公司法》未授權的範圍。該公司認為此舉引發媒體報導，使公司治理形象受損，因此向陳惟龍追討費用及170萬元商譽損害賠償，總計200萬元。

陳惟龍則抗辯，112年2月14日確有疑似「利用公司行政資源召集特定董事」的會前討論情事，不屬於董事私下交流，依法必須進行查明。他表示多次要求內控及總稽核調查卻遭拒絕，才不得不親自執行，以捍衛公司治理與股東權益。陳惟龍強調，律師費部分完全符合法規所賦予獨立董事之職責，應由公司負擔。

台北地院。（圖／法務部官網）

法院審理後認為，獨立董事確實得依法行使調查權，但此權限仍有限度，應以了解業務與財務狀況為主。判決指出，陳惟龍部分調查行為已超越法定授權，例如對人員的「審問式訪談」、強調公司必須交出部分錄影資料等作為，與《證券交易法》準用《公司法》第218條所稱「調查公司業務與財務」已有落差。既然超出權限，其所生費用便不屬於公司應負擔之必要支出。

針對國票金控主張「商譽受損170萬元」部分，法院則採取較嚴格標準。判決指出，雖有媒體報導引發外界爭議，但無證據顯示陳惟龍對外發言或提供資訊，亦無法證明公司因報導而直接遭受可量化之財產損害，因此該部分請求不予採認。綜合以上因素，法院最終判決陳惟龍須返還公司超額支出16萬9400元，另外私人球敘不當核銷部分須返還1萬1892元。

