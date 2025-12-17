獨處人夫挨轟心機女！糖果姐姐委屈發聲 揭「友人勾搭前任」心碎過往

記者宋亭誼／台北報導

盧彥澤在八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》面臨太太離家出走，一人扛起照顧岳母與顧店重擔， 「糖果姐姐」洪淇見狀主動幫忙，兩人距離因而逐漸拉近。兩人劇中上演「吹眼睫毛」橋段，更被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。

洪淇這次飾演的翠玉，被觀眾冠上心機女封號。（圖／台視提供）

盧彥澤笑說，角色「中和」其實是邊界感很重的人，「他一直在顧慮所有人的感受，也不斷想和翠玉保持距離，只是翠玉太盧了，真的甩不掉。」，至於中和幫翠玉吹眼睛這件事，盧彥澤也坦言：「中和是個紳士，會照顧身邊的女生，但心裡其實不想啦。」

廣告 廣告

兩人劇中互動雖然曖昧，外型上還有「最萌身高差」但盧彥澤透露，實際上完全不是如此，他笑說：「我跟洪淇身高差太大，我還要彎腰去吹。老實說，看起來比較像爸爸在照顧女兒，一點都不浪漫。」，盧彥澤也表示：「中和背負了很多責任，只因為不想傷害任何人，但這樣的想法其實很自以為是，反而成為傷害別人最多的原因。」他也坦言，中和在這段關係中最糾結的地方，就是從來沒有替自己想過。

洪淇（左）自曝也曾遇過毫無邊界感的人。（圖／台視提供）

洪淇因不斷製造和男生相處的機會，而被部分觀眾貼上「心機女」標籤，對此她也坦然面對。洪淇認為，在那個傳統年代，只要與有家室的男人有所接觸，就容易被放大檢視，「這樣看來，翠玉確實是沒有邊界感。」她認為角色並非心機，而是太過執著、太想把握機會。

談到現實生活中的「無邊界感」經驗，洪淇也分享曾讓她印象深刻的一段往事。她透露，曾與前任男友及一群朋友出遊，其中一名女性朋友，藉著微醺頻頻貼近前男友，不僅勾肩搭背、動手動腳，平時還常查看她的限時動態後，再傳訊息詢問前男友行蹤。更讓她傻眼的是，前男友總是第一時間回訊息，而當她提出疑問時，反而被認為是自己想太多。也因為這段親身經歷，洪淇更能理解「界線模糊」所帶來的不安與壓力。

更多三立新聞網報導

鍾欣凌擠進前三！2025「年度戲劇發光者」排名出爐 IU只拿第二名

震撼！知名饒舌歌手爆「性侵未成年粉絲」 受害者崩潰發聲

許允樂「生子計畫分岐」離婚張兆志！今閃嫁李玉璽 澎裙婚紗疑藏孕肚

赤鬼伯伯30歲了！宣布「豪捐70萬斗內」 網酸：取之於孝子，用之於社會

