獨行俠傷兵魔咒！狀元郎翻船退場 穆雷帶金塊踢館成功

（記者許皓庭／綜合報導）NBA 西部戰局今（15）日再傳出傷情。達拉斯獨行俠在主場對陣丹佛金塊的比賽中，年度新人王大熱門弗拉格（Cooper Flagg）與先發中鋒加福德（Daniel Gafford）先後因腳踝扭傷退場，導致球隊禁區戰力瞬間崩盤。金塊後衛穆雷（Jamal Murray）則趁勢狂轟 33 分，最終率隊以 118 比 109 踢館成功，粉碎獨行俠逆轉希望。

圖／達拉斯獨行俠在主場對陣丹佛金塊的比賽中，狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與先發中鋒加福德（Daniel Gafford）先後因腳踝扭傷退場。金塊則在後衛穆雷（Jamal Murray）趁勢狂轟 33 分下，最終率隊以 118 比 109 踢館成功。（翻攝 NBA X）

本場意外發生在第二節剩餘 6 分 01 秒。當時獨行俠狀元郎弗拉格在籃下防守金塊沃森（Peyton Watson）時，落地不慎導致左腳踝劇烈翻轉，當場痛苦倒地。儘管弗拉格一度嘗試回歸並打完上半場，但中場休息後球團宣布其因傷確定提前關機；禍不單行的是，主力中鋒加福德隨後也因右腳踝受傷離場。弗拉格退場前出賽 15 分鐘，留下 6 分、1 籃板及 1 阻攻的成績，這已是他本週第二次傷及同側腳踝。

戰況方面，金塊後衛穆雷此戰表現神勇，首節便獨攬 14 分奠定領先基礎。雖然獨行俠在決勝節靠著馬丁（Caleb Martin）與內姆哈德（Ryan Nembhard）的頑強抵抗一度追至 5 分差，但穆雷在讀秒階段展現大心臟，命中致命的中距離跳投，終場金塊以 9 分之差收下勝利。沃森也交出明星級表現，填補了金塊人手不足的空缺。

目前獨行俠正深陷嚴峻的傷兵危機。除了今日倒下的兩名大將，明星長人安東尼·戴維斯（Anthony Davis）因手傷預計缺陣六週，後衛厄文（Kyrie Irving）與中鋒萊夫利（Dereck Lively II）也因術後康復長期缺賽。身為本季最佳新秀領跑者的弗拉格，場均能貢獻 19.1 分，他的健康狀態不僅影響球隊短期的排兵布陣，更牽動著這支處於西部後段班球隊的整季展望。

獨行俠接下來將於週四及週六（美國時間）連續對陣猶他爵士。在禁區核心相繼受創的情況下，由萊恩·內姆哈德領軍的後場群勢必得扛起更多進攻責任。有關弗拉格與加福德的後續傷情評估與回歸時程，醫療團隊預計在進行詳細影像檢查後正式對外公布。

