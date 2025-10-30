獨行俠又傳傷情！Anthony Davis左小腿不適提前退場

明星中鋒Anthony Davis於首節因左小腿不適提前退場。圖／翻攝自X@dallasmavs

達拉斯獨行俠今（30）日主場迎戰印第安那溜馬，明星中鋒Anthony Davis於首節因左小腿不適提前退場，隨後在半場就宣布Davis不會再回到場上。

Davis在一次得分後露出痛苦表情，隨即示意替換下場。比賽剩下4分12秒時，獨行俠喊出暫停，Davis蹲在場邊數秒後，直接返回更衣室接受進一步檢查。

根據賽前傷兵名單，Davis原本被列為「可能出賽」（probable），原因是雙側阿基里斯腱傷勢。32歲的Davis上季僅為獨行俠出賽9場，是Luka Doncic交易案主菜。加盟後Davis因腹部傷勢尚未痊癒，又在首戰拉傷內收肌，休養長達六週。

廣告 廣告

目前獨行俠陣中已有多名主力掛傷號。明星後衛Kyrie Irving自三月撕裂前十字韌帶後尚無復出時間表；中鋒Daniel Gafford因訓練營首日扭傷腳踝至今未出賽；新人中鋒Dereck Lively II也因膝蓋扭傷連續第二戰缺陣。



回到原文

更多鏡報報導

老鷹驚魂！籃網隔山打牛Trae Young右膝扭傷退場 將接受MRI檢查

Rozier、Billups涉賭遭聯邦起訴 NBA暫扣兩人薪資

字母哥轟37分率公鹿擊退尼克 回應轉隊傳聞「我只專注籃球」