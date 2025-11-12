獨行俠總管遭炒魷魚！交易Doncic成敗筆 IG自嘲「失業中」

Nico Harrison遭獨行俠解雇。圖／翻攝自X@TheDunkCentral

在把Luka Doncic交易至洛杉磯湖人九個月之後，達拉斯獨行俠今（12日）正式解僱總管Nico Harrison。檢視這筆震撼聯盟的交易案，如今幾乎可說是「徹底失敗」。

獨行俠本季戰績慘淡，開季至今僅3勝8敗，作為Doncic交易回報核心的明星前鋒Anthony Davis，因傷出賽率極低，在加盟獨行俠後的46場比賽中僅出賽16場。而獲得Doncic的湖人隊開季則拿下8勝3敗，在兩隊戰績形成鮮明對比下，球團顯然無法再為Harrison的決策辯護，決定結束他的任期。

這項人事變動發生在球隊昨日主場以114比116不敵密爾瓦基公鹿之後。該場比賽，獨行俠在第四節浪費13分領先，讓球迷怒火再度升溫。雖然狀元新秀Cooper Flagg攻下本季新高26分，但球隊仍吞敗，也正式開啟「後Nico時代」。

有趣的是，Harrison似乎想以幽默態度面對這場職涯危機。在被解雇這天，他在擁有1.3萬名追蹤者的Instagram帳號上立即修改個人簡介，新增「Unemployed（失業中）」字樣，並保留「Girl dad（女兒的爸爸）」標籤；個人頭像則換成他在蒙大拿州立大學時代的灌籃舊照，透過自嘲面對挫折。

圖／翻攝自nicoharrison_24 IG

儘管Harrison短期內可能難以重返總管職位，但他過去在Nike任職籃球營運副總裁時備受尊敬，應不至於離開籃球圈太久。獨行俠明日將於主場迎戰鳳凰城太陽，尋求在管理層動盪後重整軍心，重新找回勝利節奏。



