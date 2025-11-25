獨裁者的永生執念？普丁狂言要活到150歲 驚爆最近「進醫院一夜」

即時中心／顏一軒報導

俄羅斯總統普丁今（2025）年9月3日出席中共閱兵儀式時，被媒體拍下與中國國家主席習近平討論起「永生」（Immortality）話題，當時習近平就曾透過翻譯向普丁表示，「有人預測本世紀（人類）可能可活到150歲」，引發外界對於獨裁者持續掌權的憂慮。不過，普丁近期出席國內一場AI旗艦活動「AI Journey 2025」時鬆口，即便這樣還不夠長，但他的確存有活到150歲的打算，而且最近為了年度健康檢查，特別進醫院住了一夜。





普丁19日出席於首都莫斯科（Moscow）「俄羅斯聯邦儲蓄銀行城」（the Sberbank City business complex）商業綜合大樓所舉行的「AI Journey 2025」全體會議「未來與人工智慧」（Future with AI），並在會中發表談話。

普丁發表談話。（圖／美聯社提供）

英國《每日星報》（Daily Star）20日報導，普丁在這場AI會議中說，即便仍覺得還不夠長，但這位73歲的俄國總統聲稱，他計畫活到150歲。

據報導，瘋狂的普丁（Mad Vlad）在發表上述言論的同時，與俄國交戰的烏克蘭軍事情報部門，仍堅持他有使用替身，一方面除了避免危險，另一方面也減輕自己的行程壓力。

報導指出，就在2個月前，普丁還與習近平聊到暴君能如何活到150歲；他說，「人體器官可以持續移植，活得愈久，你就愈年輕」。

這位熱衷於挑起戰爭的俄國領導人堅稱，活到150歲是有可能做到的，但是首先，這永遠都會是不夠的，就像錢一樣。永遠不夠；他還對著備感困惑的聽眾們說，除了科技可能扮演角色外，回歸「傳統價值」（traditional values）對長壽也很重要。

這名獨裁者還透露，他最近被安排住院一晚進行年度健康檢查，「我下午進去，隔天就出來了，『感謝上天，一切都好』」；而他在出席此次AI活動期間，也被拍下與機器人合影的照片。

快新聞／獨裁者的永生執念？普丁狂言要活到150歲 自曝最近「進醫院一夜」

普丁與機器人合影。（圖／美聯社提供）

不過，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）則認為，普丁夢想著永生，但回顧歷史，所有獨裁者都夢想活得更久，最好能長生不老，他們都在為此而努力，但卻有著一個共同點，「這對誰而言都是徒勞」。

他強調，原因有所不同，但（永生）是徒勞的，再說一次，「上帝就是這樣造我們的，我們都會死」。





