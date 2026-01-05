獨裁者聯盟！專業網友列「威權領袖相似性」六面相比較習近平、馬杜洛：手段不同、都是獨裁

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕，一名專業網友以表格、AI圖片列出「威權領袖的相似性：習近平及馬杜洛對照」，包含「權力延續」、「毒品與灰色地帶輸出」、「軍隊控制手段」、「對異議人士鎮壓」、「經濟模式」、「國際結盟」六大面相，更列出兩人手段不同，卻獨裁的共通點。

在「權力延續」方面，該網友指出，馬杜洛是「選舉舞弊與暴力」雖保留選舉形式，但透過取消反對派資格（如 Maria Corina Machado）、操控計票系統、軍警鎮壓示威來強行連任；習近平則「修改憲法與清洗」，2018年直接透過修憲取消國家主席任期限制，並打破「隔代接班」慣例，透過黨內清洗（反腐）確立定於一尊的地位。兩人的共通點為「權力私有化」，皆視「政黨輪替」為死路，將國家命運與個人權力綁定，追求實質上的終身執政。

廣告 廣告

在「毒品與灰色地帶輸出」，馬杜洛是「國家級販毒集團」，透過軍方「太陽集團」直接參與古柯鹼運送，將毒品作為獲取外匯與賄賂軍隊的工具。被美國司法部正式起訴；習近平則「縱容芬太尼輸出」，被指控以國家力量補貼或縱容芬太尼化學前驅物出口，透過墨西哥進入美國。被視為對西方的「逆向鴉片戰爭」與社會戰。兩人共通點為「非傳統安全威脅」，皆利用具成癮性或破壞性的物質（毒品）作為不對稱作戰工具，削弱對手國家的社會韌性與健康。

「軍隊控制手段」方面，馬杜洛是「利益共生」，將國家經濟命脈（石油、礦產、糧食分配）交由軍方將領掌控，讓軍隊成為「利益共同體」，使其為了自保而必須捍衛馬杜洛；習近平則「政治清洗」，透過軍改與反腐清洗異己（如近期火箭軍清洗案），強調絕對忠誠，將軍隊從「國防軍」徹底強化為保衛黨魁的「黨衛軍」。兩人共通點為「槍桿子出政權」，軍隊的首要任務不再是保家衛國，而是「保衛領袖」與「維穩」。

於「對異議人士鎮壓」方面，馬杜洛使用「物理消滅與監禁」，利用情報機構（SEBIN）進行逮捕、酷刑、法外處決。造成數百萬國民逃離成為難民；習近平則使用「數位極權與集中營」，建立高科技監控社會（天網、社會信用體系）、新疆再教育營、香港國安法。透過「長臂管轄」威脅海外異議者。兩人共通點為「恐懼統治」，系統性地消除公民社會，將任何反對聲音定義為「外國勢力代理人」或「煽動顛覆」。

在「經濟模式」方面，馬杜洛為「掠奪性社會主義」，國有化私營企業，導致惡性通膨與經濟崩潰，但核心集團透過黑市與匯差致富；習近平則是「國進民退」，打擊私營科技巨頭，強調國有企業主導地位，推動「共同富裕」以收割民間財富，將經濟資源集中於黨的手中。兩人共同點為「國家資本主義變體」，經濟發展服務於政權生存，而非民生福祉。必要時可犧牲經濟成長來換取政治控制。

在「國際結盟」方面，馬杜洛為「反美前哨站」，在南美洲扮演反美核心，引入俄、中、伊朗勢力，提供戰略支點；習近平是「修正主義軸心」，推動「百年未有之大變局」，試圖改寫國際規則，並在背後支持俄、伊朗、委內瑞拉等反美國家。兩人共通點為「獨裁者聯盟」，彼此抱團取暖，在聯合國人權理事會等場合互相投票掩護，對抗民主陣營的價值觀外交。

（圖片來源：網路）

更多放言報導

美國逮馬杜洛「對台灣是大好消息」！曹興誠分析：敲碎中共「兩岸不容外人干預」算盤

馬杜洛昔嗆聲川普「來抓我啊」！白宮引盧比歐談話諷刺：如果你不懂「那你現在該懂了」