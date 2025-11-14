獨裁者變親民喊「愛與和平」 馬杜洛參加青年反美遊行

委內瑞拉總統馬杜洛出席反美遊行秀親民（圖／達志影像美聯社）

美國打擊毒品之名，將航空母鑑福特號開進加勒比海待命，CNN報導指出，川普已經聽取攻擊委內瑞拉的軍事簡報，只是還沒做決定。因此，在委內瑞拉掀起反美情緒，總統馬杜洛更難得走進人群，與抗議青年一起喊愛與和平。

在委內瑞拉街頭，群眾尖叫聲中，出現了身穿淺紫色襯衫的馬杜洛，他特意與民眾拉近距離，參加青年反美遊行。許多人高舉手機錄影和拍照，因為這樣「親民」作風的馬杜洛實屬罕見。參與遊行的委內瑞拉民眾表示，他們正在響應共和國總統的號召來捍衛家園，並強調他們支持委內瑞拉，願意走上街頭用盡全力保護自己的國家。

委內瑞拉國內反美情緒之所以高漲，是因為美軍打擊多艘運毒船後，美國最大航艦「福特號」已開進加勒比海待命。當CNN記者詢問馬杜洛是否擔心可能的侵略時，馬杜洛回應他專注在人民和平領導人民。而當被問及想對川普說什麼時，他簡短地表示：「我的訊息是和平」。

在遊行演講中，馬杜洛還高喊「愛與和平」，並暗批一切都是美國的錯。他向民眾提問：「他們想來這裡追捕青年嗎？想當美國佬奴隸的請舉手，想要這個共和國永遠自由獨立的請舉手。」這番言論引來現場民眾的歡呼。

儘管馬杜洛享受著愛國青年的支持，但美國政府已將他認定為販毒集團首腦，並懸賞5000萬美元緝拿他。CNN主播Jim Sciutto透露，美國總統已在本週三聽取關於攻擊委內瑞拉的軍事選項簡報，並表示南方司令部已設立小組為總統制定軍事選項。根據CNN消息，攻擊目標清單不僅包括毒品設施，還包括軍事設施。因此，美國與委內瑞拉之間緊張情勢是否會進一步升級，完全取決於川普的決定。

