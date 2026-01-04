獨裁者變身「潮流教主」？ 馬杜洛遭美軍逮捕灰色Nike套裝意外成焦點

馬杜洛遭美軍逮捕，他遭逮捕時的穿著，成為網友討論話題。（翻攝自臉書@Nicolás Maduro）

美國總統川普宣布美軍已成功逮捕委國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。然而，這位昔日的南美強人被捕時，竟身穿整套灰色Nike Tech Fleece運動套裝，讓這場國際嚴肅軍事行動，意外成ㄌㄚ一場跨越政治與時尚的網路迷因風暴。

越洋突襲：馬杜洛夫婦紐約受審

綜合外媒報導，美軍於當地時間3日凌晨發動閃電突襲，由美國陸軍特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）領軍，出動超過150架戰機支援，突襲了位於卡拉卡斯的軍事基地。

馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）隨後被送往美國海軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima），並轉機前往紐約。美國司法部已對其提起「毒品恐怖主義」等多項聯邦罪名起訴，預計馬杜洛將在美國法庭面對嚴厲審判。川普總統隨後在 Truth Social 與X平台上分享了馬杜洛被捕後的照片，證實行動成功。

穿搭意外成焦點：Nike Tech 搜尋量暴增

馬杜洛遭美軍逮捕，他遭逮捕時的穿著，成為網友討論話題。（翻攝自X）

在川普公開的照片中，馬杜洛雙眼被蒙住、戴著抗噪耳機並雙手反束，但最令網友震驚的是，他全身著裝竟是深受年輕族群喜愛的灰色Nike Tech Fleece運動套裝。

這項細節瞬間讓「Nike Tech」衝上美國社群媒體熱搜趨勢。數據顯示，照片流出後幾小時內，Nike Tech系列的搜尋熱度從原本的平穩狀態直線飆升。

網友瘋狂留言：「這是史上最強的 Nike 廣告嗎？」「街頭潮流與國際地緣政治的最狂碰撞。」「馬杜洛被捕也要穿得這麼舒適（Cozy）？」事實上，這款灰色運動套裝台灣官網也有販售，價格為3,980元。

