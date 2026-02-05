獨角獸引領商機！下一個創新板黑馬在哪？

亞洲的「獨角獸孵育基地」在哪？答案，可能比你想像中更近。近年臺灣「創新板（tib）」持續推動制度改革，協助具有創新能量的企業加速成長並進入資本市場，包括被市場譽為全球電動車「心臟」的隱形冠軍富田電機（4590）、以及AI自動化資安公司奧義賽博-KY（7823）等，皆為市場矚目的焦點，也讓臺灣資本市場朝向「亞洲那斯達克」的國際定位持續邁進。

（圖片來源：Getty Images）

信心升溫！2025年創新板申請掛牌家數創新高

證交所自2021年推出創新板以來，一直以創造「獨角獸孵育基地」為核心使命。與上市一般板、上櫃或興櫃不同，創新板鎖定具有創新性、具國際競爭力的新興企業，以更具彈性的掛牌條件協助企業加速起飛，讓創新板凝聚了創新能量與市場潛力，是推動臺灣產業向前邁進的重要力量。

且為了順利孵育「獨角獸」，證交所積極改革並鬆綁制度，讓市場信心充足、企業也紛紛響應。2025年，共有15家企業申請於創新板掛牌，創下歷年新高，其中，包含富田和奧義賽博-KY等。

這些企業具備技術門檻、成長潛力明確等特徵，符合創新板鎖定的前瞻型企業輪廓。譬如，富田為深耕馬達領域逾30年的大廠，近來積極布局電動車市場，並成功打入日系與美系車廠的供應鏈，帶動營收結構改變，並被市場譽為是全球電動車「心臟」的隱形冠軍。

又或者，由3位頂尖駭客創立、成立於2017年的本土資安軟體公司奧義賽博-KY，專注AI自動化資安防護技術，在企業數位轉型與資安需求同步升溫下，展現高度成長潛力。

不只是平台！創新板推動企業成為市場需求擴散起點

在創新板孵育的「獨角獸」，影響的不只是單一公司的營收或股價表現，其價值在於帶動臺灣整體商機的延伸。當前瞻型企業在創新板掛牌後，資本市場能見度提升，不僅有助於促成企業間的合作與資源串聯，也可能吸引更多具相似技術或應用場景的企業，將創新板視為進入資本市場的可行選項，進而形成正向循環。

換句話說，創新板不只是企業掛牌的平台，更是企業從產業關鍵節點，晉升為市場需求擴散的起點、也是臺灣創新產業走向資本市場的重要光點。

「願意且有能力改變」的創新企業，是創新板瞄準的下一匹黑馬，在制度愈發完善、也愈來愈多企業掛牌的趨勢下，預期將有更多海內外的優質企業看準創新板的潛力，選擇在創新板上市、茁壯發展，朝「獨角獸」目標邁進，讓臺灣逐步匯聚成國際級創新上市的聚落，「亞洲那斯達克」也能逐步落實。

