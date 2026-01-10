獨輪童行 情緒管理成果發表

士林社子國小舉辦兒童專注力與情緒管理訓練成果觀摩會。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市士林區社子國小十日舉辦「兒童專注力與情緒管理訓練成果觀摩會」，副市長林奕華及教育局專門委員楊淑妃出席勉勵學生，並感謝教練與志工的付出。

此次專注力與情緒管理訓練由教育局委託社子國小辦理，並與台北市教育關懷協會合作，針對情緒行為障礙或ＡＤＨＤ學生，透過學習獨輪車提升專注力與情緒控制。學生在教練和志工指導下，從中獲得成就感與自信心。

教育關懷協會創會理事長尹玉娟指出，獨輪車訓練讓學生的情緒管理更穩定，家長也看到了孩子的進步。不少老師發現學生更願意與同學合作、主動協助他人；家長則對學校與團隊的努力深表感謝，認為這些精心設計的活動幫助孩子發掘自身潛能。

觀摩會中展示靜態訓練成果及學生動態表演，展現對獨輪車的熱情與信心，引發在場師生及家長感動。