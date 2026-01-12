獨輪車找回專注力 北市社子國小舉辦情緒管理觀摩會

社子國小舉辦兒童專注力與情緒管理訓練成果觀摩會，學生練騎獨輪車，學習專注力 長

臺北市社子國小舉辦兒童專注力與情緒管理訓練成果觀摩會，並與臺北市教育關懷協會合作，讓具有情緒行為障礙或具ADHD過動症的學生藉由學習獨輪車，訓練自己的專注力，以及學習控制情緒，在教練耐心的指導與志工的協助之下，學生們從學習獨輪車中找到成就感與自信心。

臺北市教育關懷協會尹玉娟創會理事長指出，透過獨輪車訓練，學校老師明顯看見孩子在情緒管理上更加穩定，也讓家長發現孩子更多的可能性。社子國小表示，老師們觀察到，孩子開始願意與同學合作互動，並主動協助他人；家長們由衷感謝學校、教練與協會志工的愛心付出，透過用心設計、豐富有趣的訓練活動，幫助孩子看見並發揮自己的優勢。

社子國小表示，本次活動除了靜態成果發表，呈現學生平時訓練情形，也有學生動態表演，展現對獨輪車的熱情與自信，讓在場家長及老師們為之感動。二年級學生表示，練習獨輪車讓他學會不怕跌倒，慢慢變得有耐心，心情也更穩定。四年級學生則提到，透過一直練習，他感覺自己可以掌控身體，也更有信心面對學習。五年級學生家長表示，孩子現在比較能冷靜面對困難，耐心和受挫力都進步了。