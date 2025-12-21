唐勝一

晚十點，守夜的老李出門小解，發現板房窗戶邊幾個可疑黑影，便壯起膽子猛喝一聲:“誰？”

黑影轉過頭來打招呼:“師傅好，我們開車困了，想停車在這休息。”沒待老李回話，來人甲、乙、丙分別掏煙遞給老李抽。“對不起，我不抽煙。”他們又將手裏的紅牛、王老吉飲料遞上。老李擺擺手:“我不喝這些。”

相互揣測中，甲突然問老李:“這個樓盤生意不錯吧？”“好得很。”老李回言道，“每天售房的大把現金收入，都由專車送回縣城總部。”

廣告 廣告

乙接著試探:“師傅，我們去前面旅社住宿，把車子停在你這裏安全不？”老李指指不亮燈的無用攝像頭，佯裝硬氣:“安全。這不都有監控麼？”

丙拍拍老李肩頭:“你一人住在這板房，守著這麼個大工地，不害怕麼？”老李撒謊說:“不止我一個，他們仨去工地流動巡邏了。”

三來人湊在一起，交換下眼色便駕車離去。

老李鬆口氣，摸摸額上汗珠，甩甩手，還是有些擔心。他開啟鐵皮板房另外3間房子的電燈，還隔著房窗玻璃緊緊盯著大坪前的公路。一支煙功夫，那輛黑色小車如他所料，又折返過來。老李靈機一動，趕緊把亮燈的房門敲得山響:“喂喂喂，你們出來一個啊，跟我去工地巡邏。”

小車緩慢經過板房大坪路段，終於繼續向西駛去。

次日一早，老李打電話向老闆彙報這件事。老闆告訴他:“你做得對，昨晚派出所巡邏小組，在山靈村裏抓了三名駕車入室盜竊的嫌疑人。”“啊——”老李打了個寒顫。他焦急地請求，“老闆，你可要趕快請人把監控攝像頭修好啊。”