獨道髮門番外1／不收錢義剪擋人財路 他改收500元後這樣做
創立於2012年的行者，從義剪、到創立新PT模式，都在追求公益共生的價值，成為台北東區一個特殊的存在。老闆林修文闡述獨特的價值觀，強調行者十餘年走來，每一步都是要改變社會，讓身邊的人能互利共生。
林修文留著兩條長辮，凌亂的垂掛肩上，他頂著一蓬艾未未式的鬍鬚，搭配穿舊了的T-SHIRT，說它是髮型設計師，更像一個流浪藝術家。採訪時，林修文正悠哉地幫一位白人男性剪髮。白人看來有點拘謹，彷彿誤入異度空間。猛一看，像是一個行為藝術的畫面，亦或是美國內華達州火人祭的嬉皮場景。完全沒有台北東區的時尚味。
感念育幼院 做義剪
義剪，是行者之所以成名的關鍵。義剪的理由，參與者的理由各自不同。行者創辦人之一的Morgan，單純因為工作無聊，想上街練技術，同時募款行善。而林修文則是因為自己的妹妹曾被母親送到育幼院，心裡很感激，想回饋他們。就把發起的第一次義剪的錢捐給育幼院。後來每兩個月都會發起義剪活動。
但行者後來也有轉變。八八風災後，有人想回饋離島，贊助行者去蘭嶼跟綠島義剪。林修文發現，全台3292個鄉鎮，每個鄉鎮都有理髮店，生意僅供糊口。他們在蘭嶼一次剪一百多個頭，當地唯一的髮廊就沒生意。這讓林修文回來想了很多，也改變想法：
「很多人對做善事很熱心，只是在追求自我滿足。也沒想過怎樣對社會才是好的事，像我們就害到蘭嶼的理髮店。後來覺得所謂的公益，是互助與互利，而非扶貧或道德滿足。我義剪收該收的錢，收到的錢捐給社福單位，贊助我們覺得可以改變社會的活動，比單純免費幫人剪髮有意義。」 基本上，林修文義剪的收費是每人500元，偶爾也會採用自由樂捐。
後來行者就跑遍全台，鎖定音樂祭、文化市集、文創空間，舉辦義剪。一方面響應成員喜愛的次文化活動、社運行動，賺來的錢同時也捐出去，除了慈善團體，也捐給NGO組織。林修文笑道：「有次我們還捐給南極探勘隊，因為覺得他們做的事有意義。」
這種「公益不是慈善，是互利共生」的態度，讓行者從2012開始，在一樓剪髮，地下室空間免費供人使用，舉辦各種藝術活動、音樂演出、講座…等，有好幾年時間，行者靠著活動，聚集了許多獨立音樂人、社運咖、文青，與藝文人士，成為台北一個次文化據點。
成員陸續走 少活動
而2016年後，因為社運活動驟減，加上成員逐一離開，店租、營運經費成為問題，林修文就把地下室空間重新利用，並設立了低抽成的PT模式：「雖然藝廊收了，但現在的PT模式，可以讓沒有店的設計師在社群上攬客，我們分享空間給他們用。抽成雖少，但可以讓行者繼續開下去，PT也可以賺到足夠的錢，這跟過去辦活動一樣，都是互利，對大家都有好處。」
而行者的成員陸續離去，現在的空間也很少辦活動，除了店的風格不變，經營型態已經不同。十餘年一路下來，林修文又有什麼感想？
林修文嘆道：「以前覺得大家理念差不多，後來發現當年投入的理由，可能各自不同。我沒辦法再幫他們闡述。我的性格是：必須要付出，才能得到快樂。我的目的，在推廣概念，不是賺錢。公益就是公眾利益，不只是扶弱。人跟人之間必須互助共存。雙方都有好處的事，就是互利。我覺得行者並沒有什麼改變。」
看林修文仍維持十幾年前的邋遢造型，自在、隨意地幫客人剪髮。這個畫面不變，也正彰顯著行者一路走來，始終於一的風景。
生意經／這間髮廊只有６個座位 竟有７０個靠行設計師／獨道髮門
獨道髮門番外2／法官索賄說可減刑 他沒錢入獄反而改變一生
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
