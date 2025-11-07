獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
行者老闆林修文，從小就被母親辜負，多年來他歷經滄桑，只想要從人生的谷底爬出，找到一點點的平靜。
2012年，行者地下室藝廊免費供人使用。當年時不時會借來辦活動，有時也會去參加其他的。偶爾也會在社運場上遇見行者成員。當時辦活動，都是跟老闆之一的林修文（SEVEN）申請，跟他也聊最多。
林修文給我一種感覺。任何話題他都能講出一番道理，但不說教，不吊書袋，更不打高空。偏又見多識廣，似乎頗有來歷，真正有料，與一般社運青年、文青不同。此次採訪，聽完他的人生故事，才知道他的見識，來自於人生經驗。「歷經滄桑」，應該是最好的評語。
「我父母在我2、3歲時就分居，我小時候對父親沒什麼印象。小學唸了3間學校，國中畢業就出去工作，念夜校。」林修文說。
他只知道自己從小給外婆帶大，媽媽只在跟新男友關係穩定後，才會把他接走。但都維持不久，他大都在外婆家長大。林修文嘆道：「很多人對小時候記憶深刻，但我幾乎不記得小六前的事，可能是不快樂的事都被遺忘，我只能想起一些零星的碎片，都是一些快樂的片段。」
破碎家庭 造就不同眼界
家庭關係，成為林修文人生起伏的關鍵。他對母親的陳述不多，實際上也是聚少離多。母親一有男人，基本上就不太理他，感覺甚是疏離。一提起母親，每件都是可以上社會新聞的爆點。他國中畢業後，開始半工半讀。不但要補貼外婆，母親還經常跟他要錢。
缺乏母愛，又沒有父親當作典範。此時，舅舅代替了父親的角色。當年舅舅年紀也還不到30，還沒結婚生子，不夠成熟。就像哥哥一般，兩人還會熬夜一起打電動。這逼得林修文特別早熟。
林修文住在中和，同學嗑藥、入幫的不少，但他也沒誤入歧途。他說：「家庭狀況，是我的保險絲。我白天要上班，賺錢繳學費、補貼家用。有時衝動想跟朋友去外面闖，一想到外婆，就不敢放棄薪水，也就沒什麼在混。」
補校畢業前，林修文母親把同父異母的妹妹送到育幼院。他連忙租了公寓，把妹妹接走。母親知道後，跑到他的公寓又把妹妹帶走，還偷走他的存摺。「那段時期，是我人生首次跌到谷底的時候。我當時在寵物店上班，好幾個月身上沒什麼錢，只能靠店裡的狗糧裹腹。」
真正的爆點，是林修文被起訴的時候。當時法院諭令10萬元交保，寵物店老闆二話不說，拿出10萬元幫他交保。由於台灣法律僅限親人交保，林修文知道自己母親的德行，請朋友押母親去交錢。坐牢後，他才真正認清這段母子關係：「坐牢時，幾乎都是舅舅來探監。我問他媽媽有沒有把錢還老闆？舅舅只叫我不要想太多，好好做人。我舅舅是很強悍的人，我是第一次看到他流淚。後來才知道，媽媽拿了錢就失蹤。舅舅幫我還了5萬元。」
長子過世 與父親和解
那出獄後到現在，有沒有修補母子關係？林修文嘆了口氣：「其實在我快假釋時，她有試圖來探監。我傳話跟她說：我們沒什麼好聊的。我希望妳在餘生裡面，能過好自己的生活。我們以後從此不相往來。我不恨妳。只是，如果我想過好自己的生活，就不能再跟妳有交集。」母子從此不再聯絡。
後來行者的發展日趨穩定。為了填補自己沒有過的記憶，幾年前，他聯絡上在作泥作的父親，來家裡幫忙裝潢。兩人一起工作，也聊了很多：「從小跟媽媽還有外婆長大，只聽到爸爸的壞話，說他是渣男之類。現在自己年紀到了，就能理解爸爸的苦衷。他其實是一個會避免衝突，有逃避型人格的人。對他也就釋懷了。雖然還是不親，但也製造一些未曾有過的父子記憶。」
而隔代教養，被母親辜負，父親缺席的破碎家庭，表面上並沒有讓林修文變得失志、墮落。即使後來因為長子過世，跟妻子離婚，他依然在谷底中，試圖向上攀爬，過好自己的每一刻。但過去的家庭經驗，還是影響了林修文的生活：
時間給次子 以生活為重
「離婚後，小兒子跟我一起過。我後來交了幾任女友，一開始會同居，後來都在外面約會。因為我想到自己小時候的生活，我不希望我兒子因為我，要一直適應新的關係。我可以努力克服這問題，就像我應該做好同時衝刺事業跟家庭的事。但我還是會恐懼，怕谷底又再出現。說起來，我可能遺傳爸爸的逃避型人格。我現在只想把時間都留給兒子，好好地跟他一起生活而已。」
採訪結束時，林修文趕著回中和。正好當天外婆生日，他要帶小孩陪外婆吃飯。看來晚上也不接剪髮了，一切以生活為重。
