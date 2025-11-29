獨門暖心湯頭征服三代饕客，嘉義這間三媽你一定沒吃過

轉進嘉義市區的巷弄，一陣撲鼻而來的香氣引領著饕客們找到這家不起眼的火鍋店——「三媽臭臭鍋中興店」。推開店門，迎接你的不只是濃郁的湯頭香氣，還有老闆娘親切的笑容。這位身兼母親、創業家雙重角色的女性，用一鍋鍋熬煮五小時的高湯，溫暖了無數饕客的胃。在這個藏身巷弄的溫馨小店裡，每一口湯頭都是對生活的熱愛，每一份食材都是對家人的用心。這家從雲林北港起家，堅持24年，如今在嘉義中興店延續著那份對美食的執著，成為許多人心中的第二個家。

巷弄中的創業夢：媽媽級老闆娘的24年堅持

「24年前結完婚生小孩，想要兼顧工作也想要自己帶小孩，只有自己創業才能實現。」坐在店內一角，老闆娘邊招呼客人邊分享她的創業故事。在許多女性必須在家庭與事業間做出選擇的年代，她選擇了一條更具挑戰的路——創業。

「因為沒有一技之長，但打工的時候都在餐飲業，所以很有使命感也很有興趣。」她笑著說，眼神中透露著堅定。「加上老公非常的愛吃火鍋，所以我們選擇加盟了三媽臭臭鍋。」

從雲林北港的第一家店開始，三媽臭臭鍋這個品牌已經走過24個年頭。去年，老闆娘接手了嘉義的中興店，將這份用心熬煮的湯頭帶給更多人。「除了總公司有一定的規定需要遵守之外，我們在放食材的部分會因應現代人喜歡的養生風格而做調整。」這種靈活應變的態度，正是這家小店能夠在激烈競爭中脫穎而出的關鍵。

巷弄美食的靈魂：五小時熬煮的秘製湯頭

走進廚房，幾口大鍋正冒著熱氣，裡面是店內最引以為傲的高湯。「火鍋店最靈魂的精髓是高湯，」老闆娘解釋道，「每鍋高湯用滿滿的蔬菜和雞骨，加上對身體非常好的蒜頭與洋蔥，一定要熬五個小時以上。」

這鍋看似簡單的高湯，卻凝聚了老闆娘對美食的執著。每天清晨，當大多數人還在睡夢中，她已經開始準備當天的高湯。新鮮的蔬菜經過仔細清洗後，與雞骨一同放入大鍋中慢慢熬煮。蒜頭和洋蔥不僅增添了湯頭的香氣，還具有很好的保健功效。

「熬湯是不能偷懶的，」她說，「火候的控制、食材的比例，都會影響湯頭的風味。」五個小時的等待，換來的是一鍋濃郁而不膩、鮮美而不腥的完美湯底，成為每一鍋臭臭鍋的靈魂所在。

巷弄裡的堅持：新鮮食材與高CP值

在物價不斷上漲的今天，「三媽臭臭鍋」依然堅持提供高CP值的美食體驗。「食材的挑選、食材的新鮮保存，還有份量的足夠，用百元可以吃到高CP值的火鍋，讓客人吃的安心又美味，都是我們一直堅持到現在不變的。」老闆娘自豪地說。

尋找巷弄中的溫暖，品嚐媽媽級老闆娘的用心好味

在這個充滿連鎖餐廳的時代，像「三媽臭臭鍋中興店」這樣的巷弄美食，就像城市中的一盞溫暖明燈，靜靜地等待著被發現。三媽臭臭鍋品牌的24年堅持，加上老闆娘對嘉義中興店的用心經營，不僅是對美食的執著，更是對生活的熱愛與對家人的責任。

無論是下班後想犒賞自己的小確幸，還是與家人朋友共享的溫馨時光，不妨走進嘉義的這條小巷，尋找「三媽臭臭鍋中興店」。品嚐一口熬煮五小時的高湯，感受那份媽媽級老闆娘的用心與溫暖，讓舌尖上的美味喚醒心中對家的思念。現在就行動吧！前往「三媽臭臭鍋中興店」，加入他們的VIP貴賓群組，成為這個溫馨大家庭的一員，體驗那份只屬於巷弄美食的純粹與感動。

三媽嘉義中興店營業資訊

營業地址：600嘉義市西區友忠路250號

營業電話：05 283 0001

營業時間： 17:00–23:00，每週三公休

