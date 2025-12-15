獨門預鑄工法搭上台積電擴產潮！潤弘連5年訂單爆滿 營收獲利雙創高

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

台灣半導體產業鏈蓬勃發展，大量的廠房建築需求，為營造業創造龐大商機，其中尤以潤弘受益最大，其預鑄工法頗受台積電等大企業歡迎，接案量大，營收、獲利、股利均優。

潤弘（2597）憑著獨門的預鑄工法，在國內工程界獨樹一幟，深受企業界的歡迎，近5年平均每股獲利（EPS）達8.37元，去（2024）年全年合併營收為262億元，毛利47億元，毛利率為19.39%，比2023年的16.57%成長2.82%，每股獲利10.71元，今（2025）年每股配息7.7元，配股2元，股利豐厚。

潤弘是專業的甲級營造商，提供從建築規劃設計、施工、機電到材料的一條龍服務，具備完整的工程整合能力。主要客戶為高科技廠辦，去年相關業務占比已達58%。

8月除權息前，潤弘股價最高曾經來到192元，投資人長期持有，不僅能獲得優渥股利，也有機會賺到資本利得。

預鑄工法熱銷接單滿檔 全年營收有望再創高

由於預鑄工法深受企業界歡迎，台積電（2330）、亞光（3019）、Google等國際企業廠辦，幾乎都是委託潤弘興建，但是潤弘為善盡企業社會責任，亦承接毛利較低的公共工程，例如社會住宅，期能讓中低收入戶也能享受高品質的住屋環境。

今年截至第2季，潤弘在手建案合約總額約為1,144億元，尚未認列金額約603億元，產能處於「爆滿」狀態。現階段公司重點並非開發新業務，而是如何加快消化訂單，尤其台灣半導體產業快速成長，不論台積電或其產業鏈，普遍忙於擴產，潤弘產能供不應求，早已是頭痛的問題。

由於科技產業廠房訂單滿載，加上外商來台投資帶動辦公室興建需求，潤弘已經連續5年接單爆滿，今年上半年營收約為85億元，稅後淨利8億元，預期下半年獲利將比上半年更佳，全年業績表現預期將超越2024年，再創新高。

投資人選擇長期持股標的，最關心的應該是長期營收、獲利能力，以及股利政策。潤弘的股利發放非常優渥，扣除法定盈餘公積後，全數以現金或股票股利的方式發放給股東，近10年的平均年複合成長率高達25.45%。

潤弘今年底資本額預計將達31.07億元，市值目標為500億元，投資人長期持有獲利相當穩定。公司目前有788項專利，為因應高科技廠房需求，持續開發新工法與技術，近期除擴建自有的楊梅廠外，並參與德欣先進的現金增資案，期能增加衛星工廠，解決產能供不應求的瓶頸。

立足藍海巿場 競爭者寡 產能供不應求

目前潤弘在手建案多以1～2年工期為主，超過2年即不輕易接案，以避免風險，或影響其他案場進度。公司接案相當𧫴慎，期能保證工程品質並控管成本，不至影響公司長期營運發展，也因此在業界享有極佳的口碑。

為善盡企業社會責任，潤弘在施工期間全力避免污染環境，並確保公共安全。同時，為配合國家綠能產業發展，公司在所有承包工廠內建置太陽光電設備，除能替工廠節約能源，亦可將多餘綠電出售給台電公司，增加營收。

由於傳統營造工法競爭激烈、毛利率偏低（僅約4%至6%），潤弘耕耘預鑄工法領域逾30年，具備高品質與高技術門檻優勢，競爭者寡。此工法不僅能縮短工期，且因避震要求嚴格，對身處地震帶的台灣市場尤具吸引力，可謂立足「藍海巿場」，產能供不應求可以想見。

在美國總統川普推行關稅政策、全球經濟環境變化莫測之際，台灣出口產業，無論是高科技半導體、資通訊，或傳統製造，皆面臨無法預料的變局。此刻如何尋找安全穩定，而且屬於高成長，股利優渥的標的尤其重要，潤弘憑藉工程技術獨步全台、獲利逐年攀升，且股價表現穩健，成為投資人值得關注的潛力企業。

文章出處：《Money錢》2025年11月號

