獨閱樂不若眾閱樂 中市第33座「愛的書庫」旭光國小揭牌啟用

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市烏日區旭光國小昨（7）日舉行「愛的書庫」揭牌儀式，正式啟用台中市第33座一般圖書「愛的書庫」。台中市政府教育局長蔣偉民到場頒發感謝狀，感謝財團法人台灣閱讀文化基金會、永慶不動產七期河南市政店、永慶不動產好市多百富店、300C2區台中縣成功獅子會，以及協助書箱載運的新竹物流股份有限公司攜手促成，共同為孩子打造更豐富的閱讀環境，讓閱讀成為開啟世界的重要力量。

▲台中市政府教育局長蔣偉民到場頒發感謝狀。

蔣偉民表示，市長盧秀燕高度重視學生閱讀素養的培養，教育局持續透過多元管道厚植閱讀基礎建設與學生閱讀力，包括與文化局合作於校園設置「台中愛閱點」、建置學校社區共讀站、擴充學校圖書館藏、推動「愛閱家庭」計畫及線上閱讀認證制度，鼓勵親子共讀，逐步深化校園與家庭的閱讀文化。

蔣偉民進一步指出，台中市參加教育部114年度「全國推動閱讀績優學校、團體及個人」評選，一舉榮獲15項大獎，獲獎數已連續四年蟬聯全國第一，成果相當亮眼。這些成績除了來自第一線教師的投入，也有賴於教育局長期整合公私部門資源，特別感謝財團法人台灣閱讀文化基金會及眾多企業、團體與個人長期捐助圖書經費，共同為孩子打造更好的閱讀環境。

教育局表示，截至今（115）年，台中市已於校園設置33座一般圖書「愛的書庫」，讓書籍能在學生手中傳閱、於班級間交流、於校際間循環；另於10所學校設置「數位愛的書庫」，協助孩子在數位時代善用載具進行線上自主閱讀學習，突破時空限制，全面提升數位閱讀能力與整體閱讀素養。

旭光國小校長林淑玲表示，學校原校址位於王田山腰，於106年遷校至高鐵重劃區現址後，隨著區域快速發展，學區人口持續移入，班級數由遷校初期的12班成長至目前的39班。為回應學生快速增加的閱讀需求，學校除善用教育局補助的圖書經費外，也積極向鄰近宮廟及家長募集圖書款項，並在台灣閱讀文化基金會何鴻鈞執行長，以及榮獲114年第20屆「教育奉獻獎」的林益生老師協助下，順利完成「愛的書庫」建置。

此外，教育局補充，在旭光國小家長會會長楊彩屏全力支持下，短短2至3個月即獲得各界熱烈響應，成功募得77萬元經費，採購77套箱書。未來，旭光國小學生可優先閱讀新書，各校亦可透過線上系統預借書箱，由新竹物流協助配送至校園，實踐「書香共讀、循環分享」的理念，讓更多孩子自在徜徉於書香世界之中。