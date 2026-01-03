獨闖武當山學武15年！美國男「金毛變黑髮」轉變驚人 他揭真相：沒染髮

美國男子傑克15年前獨自前往大陸湖北武當山學武，對比他過去與如今的照片，變化令人驚訝。（圖／翻攝自大象新聞）

美國男子傑克15年前獨自前往大陸湖北武當山學武，對比他過去與如今的照片，變化令人驚訝。曾經一頭金色長髮、外形清秀的「美少年」，如今成了長髮盤髻、鬍鬚飄然、氣質沉穩的武當功夫傳人，連髮色都由金轉黑。面對外界好奇，傑克笑說自己沒有染髮，而是被武當山的水土與生活方式慢慢改變，「一方水土養一方人」。

大象新聞報導，這名「90後」美國人，中文名李資根，2010年獨自來到湖北武當山，從一句中文也說不順開始拜師學藝。原本只打算短暫習武的他，在日復一日的修行中，逐漸被武當文化所吸引，從外在形象到內在心境，都發生了深刻轉變。長時間的練功讓他的身體更柔韌、協調，也讓性格變得沉穩自信。

廣告 廣告

15年間，傑克從一名外國學生，成長為武當三豐派第十六代傳人，開始收徒授課，並於今年取得中國外國人永久居留證。他不再被稱作「老外」，而自稱「老內」，認為自己早已融入這片土地。生活節奏的改變，也讓他告別過去對制式生活的抗拒，在練功、教學、讀書與思考中，找到屬於自己的節奏。

「好多人說我越來越像中國人了。」傑克透露，他的髮色相較於剛來到中國時，明顯變深，有網友說他是染了頭髮，「其實沒有，中國有句古話叫『一方水土養一方人』，我覺得很大原因是環境和水土改變了我。」 這樣的變化，讓他直言「武當山是我的第二故鄉」。

武當山不僅改變了傑克的外貌與氣質，也成為他人生的根。他透過短影音與翻譯著作，向世界介紹武當武術與文化，吸引眾多海外學員前來學習。從金髮少年到武當傳人，傑克的轉變，正是時間、文化與土地共同雕琢的結果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是