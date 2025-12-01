獨食族吃不到？ 拒單人客內用 老牌火鍋店：僅限周末

50年的老字號火鍋店，近期消費者抱怨，不接待「一個人」內用用餐（圖／TVBS）

高雄後驛捷運站附近，一間開了將近50年的老字號火鍋店，近期消費者抱怨，不接待「一個人」內用用餐，就算你會加點更多的料，老闆也會以沒有位置為理由拒絕，因此給了一顆星負評，火鍋店業者表示，店裡的桌數不夠，一人消費金額有限，才會在「假日」時段拒絕一人用餐。

50年的老字號火鍋店，近期消費者抱怨，不接待「一個人」內用用餐（圖／TVBS）

位於高雄後驛捷運站附近的一間老字號火鍋店，以自製扁魚加蝦米、豬油熬煮的湯底聞名，開業近50年來常常座無虛席。然而，近期有消費者在網路上留言抱怨，該店「內用不招待一個人，就算你點兩人份的也不行，直接會跟你說沒有位置」，因而給予一星負評。

廣告 廣告

老闆說考量店內空間不大，不到20張的桌子，一個人占一張桌子，平常日會開放一人用餐，但週末就謝絕單身客（圖／TVBS）

對此，火鍋業者蘇先生坦承確有其事，他解釋道，考量店內空間不大，僅有不到20張桌子，一個人占用一張桌子，加上單人消費金額有限，因此雖然平日允許單人用餐，但週末就會謝絕單身客人。蘇先生表示，一個人消費就會比較少，有一個人就佔一個桌子的位置了，消費就會比較少。對於這種做法，消費者意見不一。有消費者認為「一個人就點小的火鍋，就不會點這樣大的」；也有人持反對意見，強調「一個人，人家也是花錢，對不對，應該也是同意消費」。

相較之下，同樣經營火鍋類餐飲的薑母鴨店則採取不同策略。薑母鴨業者葉先生表示，他們歡迎獨自用餐的客人，但設有低消規定，點一鍋還要配三樣菜。葉先生也觀察到，近年來單人客人的趨勢有慢慢變多。

同樣也是火鍋類的薑母鴨店，店家歡迎獨自用餐的客人，直接標示有設低消，點一鍋還要配三樣菜（圖／TVBS）

針對這類爭議，高市消保官殷茂乾說明，店家確實有權婉拒一個人入店消費，但這容易影響業者和消費者之間產生爭議。殷茂乾建議店家可擬定「低消數額」，避免不必要的消費爭議發生。

更多 TVBS 報導

軟殼蟹小又油？ 民眾怒：第一次氣飽 業者駁：統一規格

涉詐拖吊業者重起爐灶！遭控高價坑殺 業者：消費者不看報價

攔路人「送試用包」恐藏陷阱 推銷手法曝

台中全真瑜伽突關閉！會員慘花9萬「連課都上不了」 逾150人求償

