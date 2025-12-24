獨養3個兒子不喊苦！張柏芝5大育兒觀念：單親家庭的愛也不會減少

香港知名女演員張柏芝，於2011年結束與謝霆鋒婚姻，現年45歲的她膝下育有3子，一路走來風風雨雨，也不見她向外人道苦，即使感情路上顛簸崎行，孩子的教育則不容外人置喙，獨闢自己一條道路。《優活健康網》特摘此篇分享張柏芝的「5大育兒觀」，育兒有辛苦也有甘甜。







育兒觀1：形塑自我意識



大兒子Lucas正值升學的年紀，在校的成績卻讓老師「特別提醒」學科能力要加強，身為母親的張柏芝卻一點也不想把兒子送進補習班，她希望孩子自由選擇並且主動去爭取自己想要的。

「沒有自由選擇過，不會懂得自己想要的是什麼。」在孩子對世界還有好奇心時，與其用「為你好」的思維灌輸，不如讓他主動提出「為什麼要這樣做」。





育兒觀2：陪伴孩子的人生



藝人工作的特殊性，讓張柏芝常常需要香港和中國內地兩邊飛，但一到暑假、新年、聖誕節，她絕對放下所有工作陪伴孩子成長，參與孩子的人生比賺錢更重要。





育兒觀3：照顧孩子失落的情緒



兒子遺失了從小陪伴的玩具，傷心難過時，張柏芝沒有順著孩子的情緒走，也沒有提出要用新玩具取代，反而提醒他：「小猴子陪你這麼多年了，最近讓他放個暑假吧？」把失去轉念成一種人生必經的旅程，她也帶2個兒子去了玩具店讓他們一人只能選一樣，並告訴他們：「人生不能什麼都想要，你必須學會選你最珍惜的東西。」





育兒觀4：只要是個好人就行



張柏芝對兒子的期望只希望他們是好人，兒子Lucas生性溫和，不喜歡和別人起爭執，也不喜歡傷害別人，對自己的事很有一套想法，對此她感到很欣慰，她在意品行，別以為孩子小什麼都不懂，從小培養節儉、環保意識，哥哥從小的衣服就留給弟弟穿，教導孩子感恩惜福。





育兒觀5：單親媽媽的愛不會少



張柏芝從小父母離異，但家中感情好、父母開明，因此他有信心就算是單親媽媽，愛也不會少，多年來1人帶3個孩子，辛苦的一面兒子們都看在眼裡，每到母親節的時候，兒子總不忘送上卡片和禮物。

無論是單親媽媽或爸爸，父母只要對孩子付出關心與照顧，孩子一定能感受得到，育兒有辛苦也有甘甜，回頭看到孩子的成長就是父母最好的回報。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：獨養三個兒子長大！張柏芝五大育兒觀：即使是單親媽媽，愛也不會少）（首圖來源：張柏芝IG @cecilia_pakchi_cheung）

