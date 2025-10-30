獨／《英雄聯盟》世界賽TES淘汰LEC最後希望G2！Hans Sama感到遺憾，揭選角與出裝背後思路
2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果雖然 G2 拿下第二局比賽扳平比數，也祭出了打野埃爾文、中路星朵拉等特別選角，但最後還是不敵 TES 遭到淘汰，結束 LEC 賽區這次世界大賽的征程，也確定四強又只有 LPL、LCK 兩大強權賽區了。賽後 G2 下路 Hans Sama 也與 Yahoo奇摩遊戲電競分享，表示的確感到遺憾，但他也為他們這一年來的努力而自豪，並且也與我們分享，今天他的達瑞文出裝思路。
Yahoo奇摩遊戲電競：今天真的很可惜，但回顧自己今天的表現，你如何評價今天與 JackeyLove 的對決？
G2 Hans Sama：今天的結果確實有點遺憾。本來覺得這個禮拜我們的狀態還可以，但今天的比賽卻沒能展現實力。老實說，今天我與隊伍在賽場上的表現，並沒有完全發揮出潛力，就感到遺憾。
Yahoo奇摩遊戲電競：很遺憾今天的結果，但這一次是你八年後重返八強，覺得這次世界賽之旅怎麼樣呢？
G2 Hans Sama：如果說到整體世界賽之旅的話，那其實還可以。因為今年我們隊伍碰到很多挑戰，但仍不斷變得更強、保持學習與自信。所以整體而言我覺得我們在這次世界賽之旅其實是比較勇敢的，因為從 MSI 之後，我們做為一支戰隊，就在不斷學習與進步。比方說我與 Labrov 的搭配也 OK 了。
在這次世界賽的過程中，我們團隊每個人都付出了很多的努力，只是，今天我們的確沒有展現出應有的實力，所以感到遺憾。不過，我也為整個過程中我們的表現自豪，因為今年不太容易，但我們依然保持著努力與自信，最後依然一起走到了這裡，所以就還 OK，然後為我們的努力而自豪。
Yahoo奇摩遊戲電競：這次也是你加盟 G2 之後首度進入淘汰賽，今年你認為最不一樣的地方是什麼，才突破了？
G2 Hans Sama：我覺得是因為，今年我們是更好、更強的團隊了，也不斷在進步，所以這可能就是原因吧。因為其實有時候可能就連保持一樣的實力就很難了，所以今年我們能夠不斷進步，大家更強了，可能就是能夠突破的原因吧！
Yahoo奇摩遊戲電競：許多觀眾都對你們獨特的 BP 風格感到印象深刻，今天你們也選出了第三局的埃爾文、第四局的星朵拉與達瑞文，當時是怎麼做初這些選擇的呢？
G2 Hans Sama：首先，可能是我們對這些英雄都很熟悉，所以也更容易在比賽上選出來，希望有更好的發揮。第三局是因為看到特朗德打野了，所以就覺得埃爾文會讓我們有更多的操作空間，不過最後的遊戲進程卻不如所想，不太容易。達瑞文這個選項也還行，但遊戲中我們的計畫卻沒收到預期效果，出現了一些失誤。
Yahoo奇摩遊戲電競：你的達瑞文今天選擇的是無盡之刃、雲陶狂箭，跟 CFO Doggo 選手的選擇不太一樣，可以跟我們分享裝備選擇上的差別嗎？
G2 Hans Sama：我認為達瑞文的裝備主要是依據遊戲實際的情況來決定。這隻英雄需要不斷疊物攻，滾起雪球輸出非常高的傷害。Doggo 選手的確也有不同的理解，但今天這局需要我打出更多輸出，所以我就選了傷害更高的裝備。而如果在隊伍優勢比較大，有更好的輸出條件時，達瑞文就能出一些半坦裝備，肉一點。整體來說還是要根據實際情況來決定。
Yahoo奇摩遊戲電競：今年你們也破除了 LEC 從未突破瑞士輪的魔咒，對於 LEC 與你個人而言，這個成績有什麼特別的意義呢？
G2 Hans Sama：今年世界賽我們能做得更好的原因有兩個，首先是我們比起之前的 LEC 隊伍可能更強一些，然後我們在瑞士輪碰到的對手相對來說，可能是比較簡單的對局。例如我們碰到了 MKOI、FLY，贏下他們突破瑞士輪。而在之前我們碰到的是 BLG、T1、HLE 這些更強的對手，所以我想這可能就是原因吧！
其他人也在看
《英雄聯盟》CFO老將Kaiwing達個人里程碑！九年生涯成第11位國際賽1000助攻選手
2025《英雄聯盟》世界大賽正在火熱進行淘汰賽階段，今年屢次上演大驚奇，帶領台港澳賽區重返世界賽八強的 CFO 戰隊遺憾在昨（28）天不敵強敵 KT，遭直落三止步八強，結束今年的驚奇之旅。不過，對於輔助 Kaiwing 來說，他也達成了個人里程碑，在成為職業選手 9 年後達成生涯國際賽 1000 助攻紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《英雄聯盟》CFO止步八強感謝粉絲，前韓國中路Gori送祝福：人生中最棒的隊伍
2025《英雄聯盟》世界賽四強已經有兩名隊伍已經出爐，下半部的 GEN 與 KT 無論誰勝出都將創造歷史，來自台灣的 CFO 昨日雖以直落三敗北，不過帶領賽區睽違十年前進八強已經讓不少人相當感動，而在 CFO 感謝粉絲的貼文中，有一名前成員也送上祝福，那就是前韓國中路 Gori！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
海鯤軍艦浮航測試正常 台船澄清無滲水疑慮
【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司，股號：2208）今（31）日針對近期特台灣好報 ・ 3 小時前
獨／《英雄聯盟》世界賽TES重返四強，Kanavi秀中文受訪：「解決溝通問題，希望冠軍！」
2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果 G2 最後還是不敵 TES 遭到淘汰，由 TES 挺進四強，確認四強賽將只剩下 LPL 與 LCK 兩個強權賽區。賽後 TES 韓援打野 Kanavi 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競訪問，也完全不需要翻譯，全程都用中文受訪。他並與我們分享，目前 TES 隊內的溝通問題已經解決了，也分享今天選擇娜菲芮的原因，並且希望能更進一步挺進總冠軍賽，拿下世界冠軍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
媒體報導海鯤潛艦出港就滲水 台船駁斥非事實
（中央社記者吳書緯台北31日電）媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦每次出港海測就滲水。台船公司表示，就特定媒體影射海鯤軍艦浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，台船公司深表遺憾，特此澄清海鯤軍艦測試時「並無滲水情況」，籲請媒體善盡查證責任。中央社 ・ 3 小時前
獨／《英雄聯盟》「世界賽的T1」來了！鏖戰五局戰勝AL，Keria賽後揭成功翻盤關鍵
2025《英雄聯盟》世界大賽的八強賽最後一天 T1 與 AL 上演了超精采對決，雙方鏖戰五局，AL 也一度將 T1 逼到絕境，但最後在 T1 全員狀態拉滿的發會下還是不敵 T1，讓 T1 取得國際賽 BO5 對 LPL 賽區的 12 連勝， 晉級四強。賽後 Yahoo奇摩遊戲電競也採訪到 T1 輔助 Keria，他也與我們透露「世界賽的 T1」之所以存在的原因是因為經驗豐富，遊戲理解也真的很好，而今天最關鍵的遠古巨龍團戰時是因為他已經出完裝備，因此才能有一戰之力，順利贏下關鍵團戰順利晉級。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
【台股10月風雲榜】軍工飆股成衰股！雷虎摔逾2成、潛艦大軍台船也逆風
昔日軍工飆股成衰股！今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo奇摩股市》統整上市跌幅前20名排行，其中雷虎（8033）跌幅逾2成，國艦國造概念股龍德造船（6753）和台船也雙雙入列衰股排行。另外，生技股康霈*（6919）本月也下跌約18%。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
《無盡傳奇Remastered》正式發售，畫質提升並收錄40種以上原版遊戲DLC
萬代南夢宮娛樂宣布，《傳奇》系列15週年紀念作品《無盡傳奇》的復刻版本《無盡傳奇 Remastered》已於今（30）日在PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台發售，並將於明（31）日在STEAM平台登場。本作的發售宣傳影片已同步公開。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
RO又有新作！《RO仙境傳說：米德加茲戰記》11月7日先鋒測試開跑，遊戲玩法搶先看
由Gravity Game Vision 所發行的全新無職業MMORPG手遊《RO仙境傳說：米德加茲戰記》（代號：旅程）宣布將於2025年11月7日展開為期14天的首次付費先鋒測試。先鋒測試期間，所有儲值將會在未來正式開服時進行返還並且得到額外獎勵Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台灣為Sora亞洲首發市場！ 奧特曼AI分身和學生吃便當宣布
【緯來新聞網】OpenAI 今（30）日正式在台灣推出影音創作平台《Sora》，台灣、泰國與越南成為緯來新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 2 小時前