獨／《英雄聯盟》世界賽TES淘汰LEC最後希望G2！Hans Sama感到遺憾，揭選角與出裝背後思路

2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果雖然 G2 拿下第二局比賽扳平比數，也祭出了打野埃爾文、中路星朵拉等特別選角，但最後還是不敵 TES 遭到淘汰，結束 LEC 賽區這次世界大賽的征程，也確定四強又只有 LPL、LCK 兩大強權賽區了。賽後 G2 下路 Hans Sama 也與 Yahoo奇摩遊戲電競分享，表示的確感到遺憾，但他也為他們這一年來的努力而自豪，並且也與我們分享，今天他的達瑞文出裝思路。

(Credit:LOLEsports)

Yahoo奇摩遊戲電競：今天真的很可惜，但回顧自己今天的表現，你如何評價今天與 JackeyLove 的對決？

G2 Hans Sama：今天的結果確實有點遺憾。本來覺得這個禮拜我們的狀態還可以，但今天的比賽卻沒能展現實力。老實說，今天我與隊伍在賽場上的表現，並沒有完全發揮出潛力，就感到遺憾。

Yahoo奇摩遊戲電競：很遺憾今天的結果，但這一次是你八年後重返八強，覺得這次世界賽之旅怎麼樣呢？

G2 Hans Sama：如果說到整體世界賽之旅的話，那其實還可以。因為今年我們隊伍碰到很多挑戰，但仍不斷變得更強、保持學習與自信。所以整體而言我覺得我們在這次世界賽之旅其實是比較勇敢的，因為從 MSI 之後，我們做為一支戰隊，就在不斷學習與進步。比方說我與 Labrov 的搭配也 OK 了。

在這次世界賽的過程中，我們團隊每個人都付出了很多的努力，只是，今天我們的確沒有展現出應有的實力，所以感到遺憾。不過，我也為整個過程中我們的表現自豪，因為今年不太容易，但我們依然保持著努力與自信，最後依然一起走到了這裡，所以就還 OK，然後為我們的努力而自豪。

Yahoo奇摩遊戲電競：這次也是你加盟 G2 之後首度進入淘汰賽，今年你認為最不一樣的地方是什麼，才突破了？

G2 Hans Sama：我覺得是因為，今年我們是更好、更強的團隊了，也不斷在進步，所以這可能就是原因吧。因為其實有時候可能就連保持一樣的實力就很難了，所以今年我們能夠不斷進步，大家更強了，可能就是能夠突破的原因吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：許多觀眾都對你們獨特的 BP 風格感到印象深刻，今天你們也選出了第三局的埃爾文、第四局的星朵拉與達瑞文，當時是怎麼做初這些選擇的呢？

G2 Hans Sama：首先，可能是我們對這些英雄都很熟悉，所以也更容易在比賽上選出來，希望有更好的發揮。第三局是因為看到特朗德打野了，所以就覺得埃爾文會讓我們有更多的操作空間，不過最後的遊戲進程卻不如所想，不太容易。達瑞文這個選項也還行，但遊戲中我們的計畫卻沒收到預期效果，出現了一些失誤。

Yahoo奇摩遊戲電競：你的達瑞文今天選擇的是無盡之刃、雲陶狂箭，跟 CFO Doggo 選手的選擇不太一樣，可以跟我們分享裝備選擇上的差別嗎？

G2 Hans Sama：我認為達瑞文的裝備主要是依據遊戲實際的情況來決定。這隻英雄需要不斷疊物攻，滾起雪球輸出非常高的傷害。Doggo 選手的確也有不同的理解，但今天這局需要我打出更多輸出，所以我就選了傷害更高的裝備。而如果在隊伍優勢比較大，有更好的輸出條件時，達瑞文就能出一些半坦裝備，肉一點。整體來說還是要根據實際情況來決定。

Yahoo奇摩遊戲電競：今年你們也破除了 LEC 從未突破瑞士輪的魔咒，對於 LEC 與你個人而言，這個成績有什麼特別的意義呢？