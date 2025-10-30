獨／《英雄聯盟》世界賽TES重返四強，Kanavi秀中文受訪：「解決溝通問題，希望冠軍！」
2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果 G2 最後還是不敵 TES 遭到淘汰，由 TES 挺進四強，確認四強賽將只剩下 LPL 與 LCK 兩個強權賽區。賽後 TES 韓援打野 Kanavi 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競訪問，也完全不需要翻譯，全程都用中文受訪。他並與我們分享，目前 TES 隊內的溝通問題已經解決了，也分享今天選擇娜菲芮的原因，並且希望能更進一步挺進總冠軍賽，拿下世界冠軍。
Yahoo奇摩遊戲電競：恭喜你們拿下了今天的勝利成功晉級！今天你們成功擺脫 G2 糾纏的關鍵是什麼？
TES Kanavi：在第二局失利之後，我們隊伍的狀態調整得很快，所以才會連續拿下三四兩局。
Yahoo奇摩遊戲電競：你今天在打野對位上領先 SkewMond 很多，如何評價今天兩邊打野的對決呢？
TES Kanavi：感覺差不多？SkewMond 今天發揮也挺好的，他的蒙多醫生、埃爾文這些意想不到的英雄都玩得很好，這是他的優點。
Yahoo奇摩遊戲電競：說到埃爾文，我有注意到在那一局比賽你的特朗德刷野進度領先他很多，這是為什麼呢？
TES Kanavi：埃爾文這隻英雄第一輪刷得很快，但後來就越刷越慢，這就是英雄特點，埃爾文中期不好刷，因為掛了被動之後要等時間，所以他就很容易被拉開差距。
Yahoo奇摩遊戲電競：剛剛第三局比賽你們在小龍區爆發了團戰，英文主播檯也感慨，說「這就是 LPL 的厄薩斯！」，那場團戰勝利決定你們可以順利聽牌，當時是怎麼溝通，才讓 369 砍進去的呢？
TES Kanavi：那時候瑟雷西落單了嘛，當時他就果斷閃現 E 我們，但其實我們覺得贏面很大，所以就大家沒有什麼特別的交流，就每個人自己操作，然後發揮很好吧。
Yahoo奇摩遊戲電競：第四局你選出了賽場比較不常見的娜菲芮，怎麼會有這個選擇呢？
TES Kanavi：當時就看到波比了，就猜是波比打野。所以我就得選娜菲芮這種前面厲害的英雄，雖然他五等之後沒那麼厲害，但前三等很強。所以我就得選來打野區對抗，讓線上很舒服，線上英雄舒服度過前期的話我們的陣容後面就很好贏。
Yahoo奇摩遊戲電競：賽季初你曾在訪問中表示你們碰到了溝通問題，但在今天贏下比賽進入四強後，是否代表著你們隊伍目前已經解決問題了？
TES Kanavi：我們之前的溝通問題確實很大，就不知道我們大家都在說什麼，配合也很差。不過我們現在大家已經一起打一年了，所以大家也都互相地相信彼此了，所以現在的溝通確實沒什麼問題！
Yahoo奇摩遊戲電競：接下來你們的對手由明天的結果決定，那麼你會如何準備與 Tarzan 或者 Oner 的對決？
TES Kanavi：Tarzan 與 Oner 都是非常頂尖的打野，進攻性也很強，搭配隊友時也是。所以我回去就必須好好準備好我自己，然後看他們的比賽，找出他們的缺點這樣。
Yahoo奇摩遊戲電競：這一次是你連續三次挺進四強了，這一次你有多少把握，可以突破四強更進一步呢？
TES Kanavi：畢竟是第三次四強了，所以我個人真的非常想贏，突破四強成績，就希望這次能真的打到決賽，拿下冠軍吧！
