獨／張文哥哥獻花「親筆信」曝光 嘆：家家有本難念的經
有網友在Threads上發文並附上一張照片顯示，一束花束上附上2張卡片，卡片上的內容署名「張嫌兄長」，內容中除了致意英勇擋刀身亡的余家昶與他的家人之外，也提到家家有本難念的經等內容，並在卡片最後再次致意余媽媽的大愛與包容。
署名「張嫌兄長」的卡片上，指名寫給余家昶與媽媽，開頭提到「或許我知道消失於社會的目光，對我來說是最好的選擇」，但是從新聞上看到即使遭受張嫌的傷害，依然給予大愛與包容，讓他下定決心，即使遠在南台灣也要這束花與這些語言。
卡片中提到，家家有本難念的經，除了家庭教育之外，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中的種種不幸，有些人將這些負面情緒是為養分，有些人無法承受壓力，做出踰矩之事。
卡片上強調，「余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛，留給加害者方甚至給整個社會大眾，我為之動容不已」，或許這些話會被視為脫罪祈求原諒之詞，但這些都不重要，最重要的是能夠將這些話傳達給余媽媽
「張嫌兄長」在卡片上最後表示，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」
「張嫌兄長」親筆信全文
TO英雄余家昶、余媽媽：
或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給守大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這來花與這些言語交到您身上。
這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈又該找誰來寄託？但家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這顯惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人還擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻了還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已…..
我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。
by張嫌兄長
