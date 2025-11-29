獨／童年經典化身《三國群英傳：格鬥版》回歸！開發團隊：將全力顧及所有玩家需求！
一直以來，玩家們對於以三國時期為題材的遊戲想像通常都會認為應該會做成無雙遊戲，例如《真三國無雙》，又或者策略類的 RPG 遊戲，例如宇峻奧汀旗下的《三國群英傳》。不過，這一次宇峻奧汀將顛覆玩家們的想像，即將推出跨平台格鬥新作《三國群英傳：格鬥版》，預計將登上移動端、PC 與 PlayStation 平台讓所有三國武將齊聚一堂一對一單挑，決定誰才是真正的三國最強！Yahoo奇摩遊戲電競也在 BeePro Cup2025 的現場採訪到行銷主任 Paul 與《三國群英傳：格鬥版》的副製作人小麥，他們也與我們提及，這次推出格鬥遊戲對他們來說的確是一次全新的嘗試，並提到到底該如何平衡格鬥遊戲的核心玩家與一般玩家之間不同的玩家群體體驗也是一大難題。
聊起為什麼這次會將《三國群英傳》這個經典 IP 做成格鬥遊戲，副製作人小麥表示可能是因緣巧合使然，因為宇峻奧汀董事長兼總經理劉信本身也是格鬥遊戲玩家，對他來說，格鬥遊戲早已是生活的一部分。而看到近年來市場上出現了越來越多的格鬥遊戲，不僅看到了市場機會，也迎來了合適的時機來嘗試。而行銷主任 Paul 也與我們分享，對他們來說這次也是一個機會，能讓《三國群英傳》進入新的境界。
副製作人並表示，開發過程中最大的挑戰就是與以往的《三國群英傳》、《三國群英傳Online》這類 策略或角色扮演 風格的作品截然不同，《三國群英傳：格鬥版》是一款以動作格鬥為標準開發的遊戲。「最大的差異其實就是強連線與弱連線的不同，傳統的 策略或角色扮演 遊戲我們就只要聚焦在玩法、任務劇情與系統機制。動作格鬥遊戲更注意的是動作的設計、互動性，操作的反應時間等等，開發上都必須考慮進去。」，並指出不是單純的完成招式設計就好，也需要考慮更多在對戰時會發生的內容，包括招式丟出去之後雙方角色會如何互動、交互之間的動作邏輯與有什麼能夠執行的策略等等，「而且這些反應往往在轉瞬之間發生，我們沒有做過這些部分，也是一次全新的挑戰，所以花了很多時間在適應挑戰，與調整設計上。」
此外，他們也與我們分享，關於三國武將之間使用不同兵器的戰鬥差異，例如呂布的方天畫戟屬於長柄武器攻擊距離較長、劉備的雙股劍攻擊距離則相對較短的問題，相對於一般的非兵器格鬥遊戲來說，有許多平衡性的設計問題需要解決，他們也是透過測試版本中收到的許多回饋不斷修正。而行銷 Paul 也與我們透露，未來他們也會持續對自訂系統進行調整與設計。他們也強調，正式版本的英雄數量肯定會比現在的測試版還要多，例如諸葛亮這樣的軍事與謀士類型角色也會加入《三國群英傳：格鬥版》！
而談到目前《三國群英傳：格鬥版》連續參加動漫展、BeePro Cup2025 與 接下來 G8 遊戲展的感想，他們也表示的確經過這麼多的玩家試玩之後，能夠收集到玩家們實際體驗遊戲後的寶貴意見並且及時修正改善，讓《三國群英傳：格鬥版》能夠做的越來越好。副製作人小麥與我們分享，BeePro Cup2025 期間印象最深刻的就是由於來的玩家通常都是格鬥遊戲的核心玩家，「因此他們就會自然而然的深挖遊戲。我有觀察到最大的不同是，參與 BeePro Cup2025 的玩家對於遊戲的操作性、優化、上手度的要求都比之前在漫展時體驗的玩家還要高。可能對於格鬥遊戲經驗很豐富的玩家們來說，某些設計可能過於簡化，但動漫展的體驗中，首次接觸這類型遊戲的玩家又會覺得操作太複雜，我們就必須去思考如何調整，找到兩者間的平衡點。」
行銷主任 Paul 也同意，BeePro Cup2025 與動漫展之間剛好就讓《三國群英傳：格鬥版》面對了兩個截然不同的玩家群體，因此該如何平衡兩者之間的體驗是必須下一番功夫的：「格鬥遊戲的核心玩家們可能要的就是比較 Hard Core 的體驗，對按鍵什麼的都比較要求，但一般玩家的話，如果我們做得太 Hard Core 就會讓他們比較難懂，所以就必須不斷調整與優化，拿捏在中間是最好的。」，副製作人也透露，未來的遊戲正式版預計有針對新手玩家與核心玩家之間的不同遊玩方式供玩家選擇。
並且，副製作人也表示，未來《三國群英傳：格鬥版》也會推出跨平台連線對戰功能，讓不論是哪個平台的玩家都能一起同樂。「也會針對不同的平台進行調適與平衡。」，至於未來的角色推出方式他們則表示目前還在參考市場上的各個格鬥遊戲推出新角色的方式，來選出最適合《三國群英傳：格鬥版》的推出步調與方式，《三國群英傳：格鬥版》目前已正式上線 Steam 商店頁並開放加入願望清單，後續資訊將持續透過平台更新。團隊也誠摯感謝每一位到場的玩家，在熱鬧的 BeePro Cup2025 中給予鼓勵與建議，並期待在不久的將來，能以更完善的姿態再次與玩家見面。
